TPHCM điểm danh loạt doanh nghiệp nợ thuế nghìn tỷ

Theo danh sách nợ thuế trên địa bàn thành phố cơ quan Thuế TPHCM vừa công bố, có nhiều doanh nghiệp tên tuổi trong các lĩnh vực đầu tư cảng biển, bất động sản, kinh doanh F&B, sản xuất nội dung giải trí và truyền hình bị điểm tên với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng.

Bên trong trụ sở cơ quan Thuế TPHCM

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong nhóm nợ thuế lớn này đều từng vướng khó khăn tài chính, dự án tồn đọng hoặc các sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, Xuyên Việt Oil liên quan đại án xăng dầu gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước; Vũng Tàu Paradise nhiều năm nợ tiền thuê đất tại dự án du lịch quy mô lớn ở Bà Rịa-Vũng Tàu; còn Golden Hill gắn với dự án bất động sản “đắp chiếu” tại trung tâm TPHCM.

Ngoài ra, có 15 doanh nghiệp thuộc nhóm nợ thuế từ trên 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ hơn 895 tỷ đồng; Công ty CP Hàng không Pacific Airlines nợ hơn 567 tỷ đồng; Công ty TNHH The Forest City nợ khoảng 210 tỷ đồng; Công ty Giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng và Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 119 tỷ đồng…

Cùng thời điểm, các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc Thuế TPHCM cũng đồng loạt công khai danh sách người nộp thuế (cá nhân, tổ chức) còn nợ tính đến hết ngày 31/3/2026.

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 công khai 2.811 người nộp thuế còn nợ với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Trong danh sách này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn đứng đầu với khoản nợ hơn 493 tỷ đồng.

Tại Thuế cơ sở 2 có 28.970 cá nhân và tổ chức nợ thuế với tổng số tiền khoảng 1.997 tỷ đồng. Công ty TNHH Truyền thông-Tiếp thị Hồng Thụy là doanh nghiệp nợ lớn nhất với số tiền khoảng 9,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thuế cơ sở 3 ghi nhận 999 người nộp thuế còn nợ, tổng số tiền hơn 1.786 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp tìm hiểu về thuế tại cơ quan Thuế TPHCM. Ảnh Uyên Phương

Theo quy định hiện hành, cơ quan thuế được công khai thông tin đối với người nộp thuế quá 90 ngày kể từ thời hạn phải nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nhưng chưa tự nguyện chấp hành.

Đối với các trường hợp chây ì nợ thuế, cơ quan thuế có thể áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan Thuế TP HCM cũng khuyến cáo đối với cá nhân, nếu ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông tin nợ thuế, cá nhân cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm rõ nguyên nhân, xác định chính xác số tiền còn nợ cũng như khoản tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Sau khi xác nhận có phát sinh nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về số tiền nợ và tiền phạt chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.