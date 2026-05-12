BIM Group và AEONMALL Việt Nam bắt tay làm dự án TTTM 4.300 tỷ đồng lớn nhất Đà Nẵng

Phụng Tiên | 12-05-2026 - 15:38 PM | Doanh nghiệp

Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân có quy mô sử dụng đất khoảng 101.800 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 126.740 m² và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.381 tỷ đồng, tương đương khoảng 192,5 triệu USD.

Ngày 11/5/2026, tại Hà Nội, BIM Group và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức ký kết hợp tác phát triển Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân. Đây là dự án hợp tác giữa hai doanh nghiệp kể từ dự án AEON MALL Hà Đông sau hơn một thập kỷ.

Dự án nằm trong khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, nơi đang được định hướng phát triển thành một cực đô thị mới với tốc độ đô thị hóa và đầu tư hạ tầng.﻿

BIM Group là tập đoàn đa ngành được thành lập năm 1994, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo và nông nghiệp – thực phẩm. Doanh nghiệp này được biết đến với nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Ninh Thuận, Hà Nội và Lào.

Khi hoàn thành, AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Đà Nẵng và là AEON MALL thứ hai tại Đà Nẵng, bên cạnh dự án AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê đang được triển khai tại khu vực trung tâm thành phố.

Dự án AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê nằm trên tuyến đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, khu vực kết nối Sân bay Quốc tế Đà Nẵng với trung tâm thành phố, cách sân bay khoảng 5 phút di chuyển.

Trung tâm thương mại này dự kiến thuê diện tích tại khối đế thương mại của tổ hợp phức hợp do TTC Group phát triển, bao gồm khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, văn phòng và căn hộ. Dự án có quy mô gần 30.000 m2 sàn thương mại với khoảng 50 gian hàng. Theo công bố từ đơn vị phát triển, khoảng 45% gian hàng chuyên dụng sẽ là các thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Đà Nẵng.

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê dự kiến khai trương vào mùa hè năm 2026.

