Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Đỗ Quang Vinh bất ngờ làm "thầy giáo"

Anh Khôi | 12-05-2026 - 13:46 PM | Doanh nghiệp

Việc Phó Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Vinh trực tiếp tham gia đào tạo nghiệp vụ tín dụng cho nghiên cứu sinh diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng SHB đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số và mô hình ngân hàng hệ sinh thái.

Nguồn: FB Đỗ Quang Vinh

Trên trang cá nhân, ông Đỗ Quang Vinh vừa chia sẻ khoảnh khắc đứng lớp tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) với dòng trạng thái "Một ngày làm thầy giáo của Nghiên cứu sinh" .

Chuyên đề giảng dạy tập trung vào nội dung "Bank Credit - Corporate Lending", đi sâu vào các nghiệp vụ thực chiến như thẩm định và quản trị khoản vay doanh nghiệp.

Đây là mảng hoạt động nòng cốt trong hệ thống ngân hàng, đòi hỏi sự kết hợp giữa lý thuyết quản trị rủi ro và kinh nghiệm điều hành thực tế tại các định chế tài chính lớn.

Hoạt động đào tạo này gắn liền với định hướng phát triển mà ông Vinh đang thúc đẩy tại SHB, đặc biệt là chiến lược đồng hành cùng các "sếu đầu đàn" của nền kinh tế.

Nhà băng này đang tập trung vào mô hình ngân hàng hệ sinh thái nhằm kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ các tập đoàn lớn đến hệ thống nhà cung cấp và đại lý.

Để hỗ trợ lộ trình này, trụ cột công nghệ "5 FIRST" – ưu tiên hàng đầu cho Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data + AI First) – đang được triển khai nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị rủi ro cho các dòng vốn quy mô lớn và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.

Song song với vai trò điều hành và tham gia đào tạo, danh mục tài sản cá nhân của ông Đỗ Quang Vinh ghi nhận mức sở hữu đáng kể tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Tính đến ngày 22/04/2026, ông Vinh đang nắm giữ trực tiếp hơn 127 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng tỷ lệ 2,517% vốn điều lệ với giá trị thị trường đạt khoảng 1.780 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nơi ông giữ chức Chủ tịch HĐQT, số lượng cổ phiếu sở hữu là 13,7 triệu đơn vị (tính đến 24/04/2025), tương ứng tỷ lệ 1,532% với giá trị khoảng 244 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản cổ phiếu nắm giữ trực tiếp của nhà lãnh đạo này hiện đạt ngưỡng trên 2.024 tỷ đồng.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu tàu bệnh viện 2.000 tấn giữa biển Đông do Việt Nam đóng, cứu người ngay cả khi bão cấp 10

Siêu tàu bệnh viện 2.000 tấn giữa biển Đông do Việt Nam đóng, cứu người ngay cả khi bão cấp 10 Nổi bật

Cắt 1.000 tỷ tiền thù lao đại lý, hãng bảo hiểm Nhật chuyển 3.700 tỷ về công ty mẹ

Cắt 1.000 tỷ tiền thù lao đại lý, hãng bảo hiểm Nhật chuyển 3.700 tỷ về công ty mẹ Nổi bật

Hàng không thế giới co cụm trước cú sốc năng lượng từ Trung Đông

Hàng không thế giới co cụm trước cú sốc năng lượng từ Trung Đông

13:30 , 12/05/2026
3.425 tỷ đồng và cuộc chuyển dịch chưa từng có của 'ông lớn' năng lượng Việt Nam chỉ trong 4 tháng đầu năm

3.425 tỷ đồng và cuộc chuyển dịch chưa từng có của 'ông lớn' năng lượng Việt Nam chỉ trong 4 tháng đầu năm

11:36 , 12/05/2026
Quỹ của các "đại gia" dầu mỏ OPEC lần đầu tiên rót vốn vào một định chế phi ngân hàng tại Việt Nam

Quỹ của các "đại gia" dầu mỏ OPEC lần đầu tiên rót vốn vào một định chế phi ngân hàng tại Việt Nam

11:19 , 12/05/2026
ACV kiến nghị rà soát, thống nhất quy hoạch các tuyến đường sắt quanh sân bay Long Thành

ACV kiến nghị rà soát, thống nhất quy hoạch các tuyến đường sắt quanh sân bay Long Thành

10:58 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên