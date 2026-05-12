Chủ tịch Đỗ Quang Vinh bất ngờ làm "thầy giáo"

Nguồn: FB Đỗ Quang Vinh

Trên trang cá nhân, ông Đỗ Quang Vinh vừa chia sẻ khoảnh khắc đứng lớp tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) với dòng trạng thái "Một ngày làm thầy giáo của Nghiên cứu sinh" .

Chuyên đề giảng dạy tập trung vào nội dung "Bank Credit - Corporate Lending", đi sâu vào các nghiệp vụ thực chiến như thẩm định và quản trị khoản vay doanh nghiệp.

Đây là mảng hoạt động nòng cốt trong hệ thống ngân hàng, đòi hỏi sự kết hợp giữa lý thuyết quản trị rủi ro và kinh nghiệm điều hành thực tế tại các định chế tài chính lớn.

Hoạt động đào tạo này gắn liền với định hướng phát triển mà ông Vinh đang thúc đẩy tại SHB, đặc biệt là chiến lược đồng hành cùng các "sếu đầu đàn" của nền kinh tế.

Nhà băng này đang tập trung vào mô hình ngân hàng hệ sinh thái nhằm kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ các tập đoàn lớn đến hệ thống nhà cung cấp và đại lý.

Để hỗ trợ lộ trình này, trụ cột công nghệ "5 FIRST" – ưu tiên hàng đầu cho Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data + AI First) – đang được triển khai nhằm tối ưu hóa quy trình quản trị rủi ro cho các dòng vốn quy mô lớn và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.

Song song với vai trò điều hành và tham gia đào tạo, danh mục tài sản cá nhân của ông Đỗ Quang Vinh ghi nhận mức sở hữu đáng kể tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Tính đến ngày 22/04/2026, ông Vinh đang nắm giữ trực tiếp hơn 127 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng tỷ lệ 2,517% vốn điều lệ với giá trị thị trường đạt khoảng 1.780 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nơi ông giữ chức Chủ tịch HĐQT, số lượng cổ phiếu sở hữu là 13,7 triệu đơn vị (tính đến 24/04/2025), tương ứng tỷ lệ 1,532% với giá trị khoảng 244 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản cổ phiếu nắm giữ trực tiếp của nhà lãnh đạo này hiện đạt ngưỡng trên 2.024 tỷ đồng.