ACV kiến nghị rà soát, thống nhất quy hoạch các tuyến đường sắt quanh sân bay Long Thành

Theo Xuân Trung | 12-05-2026 - 10:58 AM | Doanh nghiệp

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND TPHCM và UBND TP Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo ACV, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã có văn bản gửi ACV về việc lấy ý kiến phương án tuyến, vị trí ga thuộc dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

ACV đã phối hợp với các đơn vị về việc xây dựng phương án đầu tư đoạn tuyến metro trong phạm vi sân bay Long Thành đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TPHCM và sân bay Long Thành. Dự kiến sẽ có 3 tuyến đường sắt gồm: Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và đoạn kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố, sân bay Long Thành và xây dựng các nhà ga đường sắt kết nối sân bay.

Hiện nay, với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt.

ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành.

ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, UBND TPHCM, UBND TP Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc, xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt… đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác.

