Đổi mới nhưng giữ bản sắc, Phúc Long đạt lợi nhuận kỷ lục quý 1

Đây là quý tăng trưởng mạnh nhất của thương hiệu kể từ khi gia nhập hệ sinh thái Tập đoàn Masan.

Điều tạo nên sự khác biệt của Phúc Long không nằm ở quy mô hay tốc độ mở rộng, mà ở một nghịch lý thú vị: càng hiện đại hoá, thương hiệu này càng trở về gần hơn với bản sắc gốc rễ của mình. Chính sự giao thoa hoàn hảo giữa việc gìn giữ tinh thần trà Việt và tư duy quản trị hiện đại đã tạo nên một Phúc Long đang bứt phá mạnh mẽ nhất trong lịch sử gần sáu thập kỷ.

Tăng trưởng toàn diện, không chỉ doanh thu

Điểm đáng chú ý trong kết quả Q1/2026 của chuỗi Phúc Long không chỉ nằm ở doanh thu 6 tỷ đồng/ngày, mà còn ở việc toàn bộ cấu trúc lợi nhuận đang cải thiện đồng thời: Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt 118 tỷ đồng, cao hơn gần 46% so với cùng kỳ năm trước - đây là con số cao nhất kể từ khi chuỗi này được MSN hợp nhất từ đầu năm 2022 và đã lập kỷ lục ở quý thứ 2 liên tiếp, lợi nhuận sau thuế tăng 1,6 lần, biên lợi nhuận ròng đạt 10,3% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ năng suất vận hành thực chất: doanh thu trung bình ngày trên mỗi cửa hàng (ADS LFL) đạt 26,3 triệu đồng, tăng 21,2%. Đặc biệt, kênh giao hàng (delivery) chứng kiến sự bùng nổ với mức tăng 67,2%, đóng góp tới 32,7% vào tổng doanh thu bán lẻ, minh chứng cho sự thích ứng linh hoạt với hành vi tiêu dùng số.

Đà tăng trưởng này được Ban Lãnh đạo dự báo tiếp tục trong quý II/2026, khi doanh thu của PLH dự kiến tăng 33% so với cùng kỳ, với EBIT tăng 58%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng LFL, kênh giao hàng, chương trình hội viên và tiến độ mở mới cửa hàng tăng tốc.

Bên cạnh đó, tại cuộc gặp với nhà đầu tư vừa qua, Ban lãnh đạo Masan Group cho biết đang nghiên cứu lộ trình đưa Phúc Long ra chinh phục thị trường Quốc tế, động thái nằm trong chiến lược "Go Global" - xuất khẩu thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế của Tập đoàn. Đây là tín hiệu đánh dấu bước chuyển quan trọng: từ một chuỗi nội địa top đầu phân khúc, Phúc Long đang nhắm đến vị trí của một đại sứ văn hóa trà Việt trên bản đồ F&B thế giới.

Nếu lộ trình này được triển khai, Phúc Long sẽ là chuỗi trà cà phê Việt hiếm hoi cạnh tranh trực tiếp trên sân chơi quốc tế – với vũ khí là 58 năm bề dày di sản trà Việt khó có thể sao chép.

Hương – Sắc – Vị – Nghệ: Bản sắc là lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Khi thị trường chứng kiến hàng loạt cái tên rời bỏ cuộc chơi giữa bối cảnh ngành F&B ngày càng khắc nghiệt, Phúc Long lại đang đi ngược chiều với mức tăng trưởng cao nhất lịch sử. "Sức đề kháng" đó không đến từ may mắn, mà được xây dựng trong suốt 58 năm: kiên định với nghệ thuật trà Việt từ khâu chọn lọc nguyên liệu tại đồi chè Bảo Lộc, Thái Nguyên đến kỹ thuật pha chế tại từng cửa hàng.

Dù quy mô không ngừng mở rộng, cam kết "triệu ly như một" vẫn là tiêu chuẩn vận hành không thể nhượng bộ và và chính sự nhất quán đó đang trở thành lợi thế cạnh tranh khó bị sao chép nhất trên thị trường.

Triết lý đó được Bà Patricia Marques – CEO Phúc Long chia sẻ: "Trong suốt 58 năm, Phúc Long luôn chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường, đồng thời kiên định với bản sắc cốt lõi của tinh thần trà Việt: linh hoạt nhưng không đánh mất cốt vị riêng. Chúng tôi tin rằng một thương hiệu chỉ có thể phát triển bền vững khi song hành giữa đổi mới và gìn giữ những giá trị nền tảng đã làm nên chính mình. Định hướng này sẽ tiếp tục dẫn dắt mọi bước đi của Phúc Long trong chặng đường phía trước."

Chiến lược năm 2026 cụ thể hoá triết lý đó bằng những hành động rõ ràng: mở thêm 40–50 cửa hàng mới, trọng tâm tại Hà Nội và các thành phố lớn; liên tục nâng cấp trải nghiệm qua các mô hình cửa hàng hiện đại và đổi mới sản phẩm – minh chứng gần nhất là Bộ sưu tập Đông Phương Mỹ Nhân Mơ Đào vừa ra mắt, kết hợp hương đào mơ tươi mát với nền trà Đông Phương mỹ nhân.

Với nền tảng di sản trà Việt và động lực tăng trưởng rõ ràng, Phúc Long đang từng bước hiện thực hoá tham vọng trở thành thương hiệu trà và cà phê số 1 Việt Nam và xa hơn, đặt dấu ấn Việt trên bản đồ F&B thế giới.