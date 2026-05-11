Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ tại Úc

Theo Sơn Nhung | 11-05-2026 - 20:09 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Hoa Sen cho rằng về vụ điều tra thép mạ kẽm tại Australia, mức 56,21% chưa phải kết luận mà chỉ là cáo buộc ban đầu.

Liên quan đến một số thông tin lan truyền về việc sản phẩm tôn thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Australia với mức biên độ lên tới 56,21%, Tập đoàn Hoa Sen chiều 11-5 cho biết đây chỉ là cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, ngày 30-4-2026, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã chính thức khởi xướng điều tra vụ việc dựa trên đơn yêu cầu của BlueScope Steel Limited. Trong hồ sơ này, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty CP Thép Nam Kim là hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu tên.

Hiện vụ việc mới ở giai đoạn khởi xướng. Các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị hồ sơ, đồng thời trả lời bản câu hỏi điều tra theo yêu cầu từ phía Australia.

Theo lộ trình dự kiến, cơ quan điều tra Australia sẽ công bố các thông tin trọng yếu chậm nhất vào ngày 18-8-2026 và ban hành kết luận cuối cùng trước ngày 2-10-2026, trừ trường hợp được gia hạn thêm trong quá trình điều tra.

Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ tại Úc- Ảnh 1.

Tập đoàn Hoa Sen làm rõ vụ điều tra tôn thép mạ kẽm biên độ 56,21%

Tập đoàn Hoa Sen cho rằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại, bên yêu cầu điều tra thường sử dụng dữ liệu tham khảo và các giả định theo hướng bất lợi để đưa ra mức cáo buộc cao ngay từ đầu nhằm tạo cơ sở khởi xướng vụ việc. Tuy nhiên, mức thuế cuối cùng sẽ chỉ được xác định sau quá trình cơ quan điều tra thu thập, đối chiếu và thẩm tra số liệu thực tế từ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này cũng dẫn lại vụ điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia năm 2015. Khi đó, phía nguyên đơn từng đưa ra mức cáo buộc biên độ bán phá giá đối với Việt Nam lên tới 16,26%. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét hồ sơ và thẩm tra số liệu thực tế, Tập đoàn Hoa Sen được áp mức thuế chống bán phá giá 0%.

Theo Hoa Sen, kết quả này cho thấy cáo buộc ban đầu không phản ánh kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Đối với vụ việc lần này, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra Australia, cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như uy tín ngành thép Việt Nam trên thị trường quốc tế.


Theo Sơn Nhung

Người lao động

Từ Khóa:
hoa sen

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không còn làm Chủ tịch HĐQT ROX Group

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không còn làm Chủ tịch HĐQT ROX Group Nổi bật

Một khoản "lạ" xuất hiện tại Hòa Phát, Vinamilk, Hoàng Anh Gia Lai, Dabaco...

Một khoản "lạ" xuất hiện tại Hòa Phát, Vinamilk, Hoàng Anh Gia Lai, Dabaco... Nổi bật

4 năm ròng rã nộp học phí cho trường 'quốc tế' tại Hà Nội, bất ngờ phát hiện sự thật cay đắng: Ai đứng sau St. Mary’s International School?

4 năm ròng rã nộp học phí cho trường 'quốc tế' tại Hà Nội, bất ngờ phát hiện sự thật cay đắng: Ai đứng sau St. Mary’s International School?

16:14 , 11/05/2026
FECON ký hợp đồng trị giá 3.000 tỷ đồng tại tuyến metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc

FECON ký hợp đồng trị giá 3.000 tỷ đồng tại tuyến metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc

15:42 , 11/05/2026
Một công ty sắp trả cổ tức tiền mặt 25% ngay tháng này

Một công ty sắp trả cổ tức tiền mặt 25% ngay tháng này

15:18 , 11/05/2026
Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam bất ngờ thay kế toán trưởng

Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam bất ngờ thay kế toán trưởng

15:08 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên