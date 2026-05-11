Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam bất ngờ thay kế toán trưởng

Ngày 8/5, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã thông báo việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, BSR miễn nhiệm ô ng Bạch Đức Long - Kế toán trưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị từ ngày 8/5/2026. Sau khi miễn nhiệm, ông Bạch Đức Long không còn là người nội bộ của công ty . Ông Bạch Đức Long sinh năm 1976, đã được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của BSR vào 4/5/2024.

Ông Đỗ Đức Hùng - Kế toán trưởng của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của BSR trong thời hạn 5 năm. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/5/2026﻿. Ông Hùng sinh năm 1980 và hiện không sở hữu cổ phiếu BSR nào.

Đồng thời, cùng ngày 8/5/2026, Hội đồng quản trị BSR ban hành Nghị quyết về việc thay đổi tên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Công ty cổ phần – Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

Kể từ ngày 10/5/2026, BSR chính thức vận hành tên gọi mới: Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam thay cho tên gọi cũ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tên giao dịch bằng tiếng Anh là Petrovietnam Refining and Petrochemical Corporation.

Tên gọi mới đã được đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cấp.

BSR là đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, đi vào vận hành thương mại từ năm 2009, với công suất thiết kế khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD, hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước và thường xuyên vận hành vượt công suất thiết kế để bảo đảm nguồn cung.



Về kết quả kinh doanh quý 1, BSR ghi nhận doanh thu quý đầu năm đạt hơn 45.900 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Dầu diesel đóng góp gần phân nửa doanh thu với 21.180 tỷ đồng, còn hai sản phẩm xăng không chì RON 95 và RON 92 mang về hơn 16.000 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại đến từ nhiên liệu hàng không Jet A-1, khí hóa lỏng, xăng sinh học, dầu hỏa... Đây là các thành phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) do BSR quản lý và vận hành.

BSR báo lãi sau thuế quý 1/2026 đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận cao nhất tính theo quý trong 4 năm qua. Với kết quả đạt được, BSR đã hoàn thành vượt xa mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm (2.162 tỷ đồng) được thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng trước.

Theo gỉải trình từ phía BSR, lãnh đạo công ty cho biết lãi đột biến bởi giá dầu thô tăng mạnh trong quý đầu năm, từ khoảng 67 USD một thùng hồi tháng 1 lên gần 104 USD vào tháng 3. Trong khi đó, giá dầu thô của cùng kỳ năm ngoái đi theo hướng ngược lại, giảm từ 79 USD một thùng xuống 72,6 USD.