Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không còn làm Chủ tịch HĐQT ROX Group

Ông Trần Xuân Quảng được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tập đoàn ROX

Ngày 7/5, Công ty cổ phần Tập đoàn ROX (ROX Group) công bố Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã nhất trí bầu ông Trần Xuân Quảng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Trần Xuân Quảng đã có gần 10 năm làm việc tại ROX trên cương vị Tổng Giám đốc.

Đồng thời, ﻿ông Nguyễn Phi Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc ROX Group, kế nhiệm ông Trần Xuân Quảng sau khi ông Trần Xuân Quảng được bầu vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo Quyết định số 88/2026/QĐ-HĐQT do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ROX Group ký ban hành, ông Nguyễn Phi Hùng chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kể từ ngày 4/5/2026.

Ông Nguyễn Phi Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT – Thái Lan). Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Citibank, GPBank, PG Bank và gần đây nhất là MSB.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (cựu Chủ tịch HĐQT) sẽ tiếp tục đồng hành cùng ROX Group trong vai trò tại Hội đồng Sáng lập.

Tập đoàn ROX (ROX Group) được biết đến là tập đoàn đầu tư đa ngành với hệ sinh thái phát triển đô thị và khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính và năng lượng.

Tiền thân của ROX Group là TNG Holdings Việt Nam, tham gia thị trường từ năm 1996, là một nhà sản xuất giày. Từ sản xuất, ROX Group chuyển mình sang lĩnh vực khu công nghiệp với ROX iPark. Cùng với quá trình đô thị hóa, ROX Group tiếp tục phát triển các khu đô thị thông qua ROX Living, ROX Signature, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái bằng mảng dịch vụ do ROX Key đảm nhiệm.﻿

ROX Group xác lập năng lượng tái tạo là một trụ cột chiến lược. Tại các lĩnh vực hỗ trợ bổ sung, ROX Group tiếp tục mở rộng sang khách sạn và lưu trú.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường được biết đến là doanh nhân điều hành ROX Group (CTCP Tập đoàn ROX) trong suốt hai thập kỷ qua. Bà Hường cũng là vợ của ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của MSB, ông Trần Anh Tuấn không còn nắm từ 5% vốn điều lệ tại ROX Group từ ngày 31/12/2025.

Trước đó, theo đăng ký kinh doanh thay đổi vào tháng 10/2018, ROX Group (khi đó là TNG Holding) đã tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường giảm từ 15% và 12% về 9,4% và 7,5%.