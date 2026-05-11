Nagakawa: Từ nền tảng điện lạnh 20 năm đến tham vọng bứt phá cùng chuỗi bán lẻ

Bản lề 2026 với mục tiêu 4.000 tỷ đồng

Nagakawa xác định năm 2026 sẽ là năm khởi động cho một chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới (giai đoạn 2026-2030) với định hướng phát triển theo chiều sâu; đặt mục tiêu những con số đầy táo bạo: doanh thu vươn lên mốc 4.000 tỷ đồng (tăng 20% so với 2025) và lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng (tăng 28%).

Trong cơ cấu doanh thu của NAG, mảng điện lạnh (đặc biệt là điều hoà không khí), vẫn đang là mảng cốt lõi, đóng góp phần lớn doanh thu.

Đồng thời, NAG dồn lực khai thác phân khúc điều hòa thương mại, máy lạnh trung tâm cho các dự án bất động sản và khu công nghiệp. Khi thị trường bất động sản, các khu công nghiệp và trung tâm thương mại bắt đầu chu kỳ phục hồi, nhu cầu về các hệ thống điều hòa trung tâm quy mô lớn (VRF, Chiller, điều hòa âm trần cassette) sẽ bùng nổ.

Việc Nagakawa liên tục trúng thầu cung cấp giải pháp điều hòa tổng thể cho nhiều dự án trọng điểm, đơn cử như trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh cốt lõi đã được nâng tầm chuẩn quốc tế.

Dàn điều hòa Nagakawa tại Trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng

Đặc trưng của ngành là tính thời vụ cao, doanh thu thường đạt đỉnh vào mùa hè và sụt giảm mạnh trong những tháng cuối năm. Để khắc phục triệt để rủi ro dòng tiền và tối ưu hóa biên lợi nhuận, Tập đoàn đã thực hiện một nước đi chiến lược mang tính bước ngoặt: dấn thân vào thị trường thiết bị nhà bếp cao cấp và gia dụng thông minh.

Quy mô doanh thu mảng gia dụng và thiết bị nhà bếp là dư địa tăng trưởng chiến lược mang tính dài hạn. Với sự thay đổi trong cấu trúc nhân khẩu học và thói quen tiêu dùng, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng kéo theo làn sóng nâng cấp không gian sống mạnh mẽ.

Chẳng hạn, Nagakawa tung ra dải sản phẩm thiết bị nhà bếp đồng bộ từ bếp từ, máy hút mùi, đến máy rửa bát thông minh, đi kèm thông điệp sắc bén "Tâm an tại bếp". Việc bán sản phẩm theo một hệ sinh thái trọn bộ thay vì bán lẻ tẻ từng món giúp doanh nghiệp gia tăng đáng kể giá trị trên mỗi đơn hàng (giỏ hàng lớn hơn). Đồng thời, các tính năng thông minh như cảnh báo an toàn, khóa trẻ em, hay điều khiển qua ứng dụng di động tạo ra một rào cản chuyển đổi (switching cost) đủ lớn, giúp Nagakawa giữ chân khách hàng lâu dài trước áp lực từ các mặt hàng nhập khẩu giá rẻ.

Dải sản phẩm thiết bị nhà bếp đồng bộ từ bếp từ, máy hút mùi, đến máy rửa bát thông minh của Nagakawa

Tham vọng bành trướng qua "cú bắt tay" với các ông lớn bán lẻ

Một sản phẩm tốt cùng chiến lược định vị xuất sắc sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi một hệ thống phân phối đủ năng lực để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Đây chính là điểm hấp dẫn trong câu chuyện tăng trưởng của Nagakawa thời gian tới.

Tích luỹ từ nhiều năm trước, NAG có thể vào mạng lưới đại lý truyền thống, thì tính đến năm 2025, quy mô của Nagakawa đã bao phủ với khoảng 4.000 điểm bán trong tổng số hơn 10.000 điểm bán lẻ và đại lý trên toàn quốc, Nagakawa đang dồn tổng lực để bành trướng trên kênh bán lẻ hiện đại (MT). Công ty đã đưa hàng hóa vào các chuỗi lớn như Điện Máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Co.op mart, Lotte, GO!, HC, Pico, LanChi Mart…

Điều hòa Nagakawa có mặt tại các chuỗi lớn như Điện Máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn, Co.op mart, Lotte…

Chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho kế hoạch kinh doanh 2026 chính là việc hãng đang tăng cường hợp tác sâu rộng với các "ông lớn" bán lẻ, đặc biệt là tham vọng đưa toàn bộ dải sản phẩm gia dụng hiện diện tại hơn 2.000 điểm bán của chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Bước đi này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bùng nổ về cả sản lượng tiêu thụ lẫn độ nhận diện thương hiệu.

Song song với các cửa hàng vật lý, cuộc đua chuyển đổi số cũng được doanh nghiệp này thúc đẩy quyết liệt thông qua việc ứng dụng giải pháp quản trị toàn diện AN ERP vào vận hành doanh nghiệp. Hệ thống này giúp Nagakawa minh bạch hóa hoạt động, tối ưu chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí hiệu quả. Đồng thời, NAG mở rộng thêm tệp khách hàng trẻ thông qua việc hoạt động trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu và khai thác nền tảng TikTok Shop. Dữ liệu từ đa kênh sẽ được tích hợp vào hệ thống CRM nhằm thấu hiểu hành vi người tiêu dùng, từ đó tối ưu hóa các chiến dịch bán hàng và chăm sóc hậu mãi một cách cá nhân hóa.

Điểm sáng dễ nhận thấy trong báo cáo hợp nhất năm 2025 chính là năng lực đẩy hàng và mở rộng thị phần, thể hiện qua mức doanh thu thuần bứt phá lên gần 3.299 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 21% so với năm trước.

Trong ĐHCĐ 2026 vừa qua, NAG có tờ trình đáng chú ý, phát hành hơn 19,3 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 193 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn tại Vietinbank và BIDV. Thông tin mới nhất, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Thương, đăng ký nhận chuyển nhượng tới 13,5 triệu quyền mua cổ phiếu từ cổ đông Nguyễn Đức Khả (bố ruột của bà Thương).

Tổng Giám đốc Nagakawa Nguyễn Thị Huyền Thương

Tựu trung lại, bức tranh của Nagakawa trong năm 2026 thể hiện sự tấn công mạnh mẽ với mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng dựa trên bệ phóng của chuỗi bán lẻ hiện đại và các dải sản phẩm gia dụng cốt lõi. Nếu ban lãnh đạo thực thi tốt sự giao thoa giữa giảm đòn bẩy nợ tài chính, kết hợp cùng việc gia tăng tỷ trọng các mặt hàng gia dụng và thiết bị nhà bếp có biên lợi nhuận tốt hơn, Nagakawa có cơ hội chuyển hóa quy mô doanh thu triệu đô thành lợi ích thiết thực, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) và mang lại giá trị bền vững cho những nhà đầu tư sẵn sàng kiên nhẫn.