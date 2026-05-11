Vũ khí “Made by Vietnam” tỏa sáng ở sự kiện quy tụ 120 nước, lộ diện “ông lớn” nắm trong tay 300 công nghệ lõi

Vũ khí "Made by Vietnam" tỏa sáng ở sự kiện toàn cầu

Hãng tin Sputnik cho hay, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026, diễn ra từ ngày 5-9/5/2026 tại Istanbul.

SAHA 2026 là một trong những sự kiện lớn trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian, quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia. Thành phần tham dự gồm các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, cơ quan chính phủ, tổ chức quân sự, cùng nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam tại triển lãm tiếp tục thể hiện định hướng tăng cường hội nhập quốc tế về quốc phòng, đồng thời mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, tự chủ, hiện đại và có tính lưỡng dụng.

Đây cũng là dịp để Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước, học hỏi kinh nghiệm tổ chức, phục vụ công tác chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Ảnh: Sputnik

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Việt Nam đã tham quan nhiều gian trưng bày của các tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới, tìm hiểu các thành tựu mới trong công nghệ quốc phòng, hàng không vũ trụ, hệ thống trang bị hiện đại và các giải pháp công nghệ lưỡng dụng.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự tham gia của Viettel High Tech với 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc 8 lĩnh vực chủ chốt, gồm radar, tác chiến điện tử, UAV, quang điện tử, thông tin quân sự, hệ thống chỉ huy - điều khiển, mô hình mô phỏng và mạng riêng 5G. Danh mục sản phẩm này cho thấy nỗ lực xây dựng hệ sinh thái công nghệ quốc phòng toàn diện, đồng thời phản ánh khả năng làm chủ các công nghệ lõi của Việt Nam.

Việc hiện diện tại SAHA 2026 được xem là bước đi quan trọng để Viettel High Tech mở rộng kết nối với chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Thông qua triển lãm, các giải pháp "Make in Vietnam" có thêm cơ hội tiếp cận đối tác quốc tế, từng bước khẳng định chất lượng và năng lực cạnh tranh của công nghệ Việt Nam ở những thị trường có tiêu chuẩn cao.

Triển lãm năm nay giới thiệu hơn 300 sản phẩm và giải pháp công nghệ quốc phòng mới, cùng các hoạt động trình diễn trực tiếp trong nhiều lĩnh vực như hệ thống trên bộ, không quân, hải quân, công nghệ không gian, hệ thống không người lái, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và số hóa.

Lộ diện "ông lớn" nắm trong tay hơn 300 công nghệ lõi

Nếu sự hiện diện tại SAHA 2026 cho thấy nỗ lực đưa công nghệ quốc phòng Việt Nam ra thị trường quốc tế, thì nền tảng phía sau bước đi này chính là quá trình tích lũy năng lực công nghệ kéo dài nhiều năm của Viettel High Tech.

Viettel High Tech hiện giữ vai trò lực lượng nòng cốt của Tập đoàn Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, đơn vị này đã xây dựng được hệ sinh thái hơn 120 sản phẩm, làm chủ trên 300 công nghệ lõi và sở hữu hơn 300 bằng sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, trong số đó có 30 sáng chế đã được cấp bằng bảo hộ độc quyền tại Mỹ.

Trước đó, hôm 29/4, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đại diện doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam, nhiều loại trang thiết bị quân sự do Viettel High Tech nghiên cứu, chế tạo đã đáp ứng tốt yêu cầu về yếu tố bí mật, phù hợp với nghệ thuật tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao năng lực quốc phòng.

Đến nay, tổng công ty đã hình thành hệ sinh thái sản phẩm quân sự khá toàn diện, với hơn 50 chủng loại thuộc 8 lĩnh vực kỹ thuật. Nhiều sản phẩm đã được đưa vào trang bị, sử dụng rộng rãi trong quân đội, có trình độ công nghệ được đánh giá tương đương với mặt bằng tiên tiến trên thế giới.

Danh mục sản phẩm của Viettel High Tech trải rộng từ trinh sát, tự động hóa chỉ huy đến hỏa lực, được phát triển theo kiến trúc C5ISR. Hệ thống này có khả năng phục vụ các môi trường tác chiến khác nhau, từ trên bộ, trên không, trên biển cho tới không gian điện tử.

Điểm đáng chú ý trong cách phát triển sản phẩm của Viettel High Tech là định hướng làm chủ toàn trình, từ thiết kế, tích hợp đến thử nghiệm hệ thống. Doanh nghiệp tập trung nắm giữ công nghệ lõi, trong khi chỉ chuyển giao các công nghệ thành phần.

Với cách tiếp cận này, Viettel High Tech đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng hàng nghìn sản phẩm, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa quân đội, đồng thời thúc đẩy xây dựng nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao theo hướng chủ động, bảo đảm bí mật và tạo ra giá trị kinh tế.

Không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng, Viettel High Tech cũng ghi dấu ấn rõ nét ở mảng viễn thông. Hiện đơn vị đã làm chủ các thành phần cốt lõi với 24 dòng sản phẩm, bao phủ toàn bộ các phân lớp mạng. Doanh nghiệp cũng đã phát triển hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn cho đến mạng lõi.

Nhờ đó, Viettel trở thành một trong 6 doanh nghiệp trên thế giới có khả năng cung cấp đầy đủ hạ tầng 5G. Hiện phần lớn hệ thống mạng lõi của Viettel sử dụng thiết bị do Viettel High Tech tự phát triển, với tỷ lệ chiếm từ 60% đến 100%.

Từ vị thế từng phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu, Viettel đã từng bước xây dựng năng lực tự chủ với các sản phẩm "Make in Vietnam".

Các thiết bị này đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và ngày càng tiệm cận với các nhà cung cấp hàng đầu thế giới. Nếu ở giai đoạn nghiên cứu 4G, Viettel từng đi sau thế giới khoảng 5-8 năm, thì sang kỷ nguyên 5G, Việt Nam đã có cơ hội rút ngắn khoảng cách, từng bước song hành với thế giới trong phát triển hệ sinh thái thiết bị mạng.

Ở mảng thiết bị vô tuyến, Viettel chọn một hướng đi riêng. Thay vì phát triển theo mô hình đóng gói khép kín truyền thống, doanh nghiệp nghiên cứu trạm phát sóng 5G dựa trên kiến trúc chuẩn mở OpenRAN.

Bên cạnh đó, Viettel High Tech còn tham gia nhiều hướng công nghệ trọng điểm như chip 5G, thực tế ảo tăng cường, hệ sinh thái IoT và camera AI. Đơn vị cũng đã bắt đầu tiếp cận các công nghệ chiến lược mới, trong đó có lượng tử, hạt nhân và robot.

Trong thời gian tới, Viettel đặt trọng tâm vào việc làm chủ các công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và vũ khí công nghệ cao. Mục tiêu không chỉ là phát triển từng sản phẩm riêng lẻ, mà tiến tới kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái, từ khâu thiết kế đến sản xuất.

Song song với đó, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ lưỡng dụng, kết hợp phục vụ quốc phòng với phát triển kinh tế. Đây là nhóm sản phẩm vừa đáp ứng yêu cầu quân sự, vừa có khả năng thương mại hóa, mở rộng ra thị trường quốc tế và góp phần nâng cao vị thế công nghệ Việt Nam.