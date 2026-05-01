Chính quyền tỉnh Champasak và Bầu Đức ký thỏa thuận phát triển 5.000 ha cà phê, nhắm mục tiêu vùng trồng lớn nhất thế giới

Chiều ngày 10/05/2026, tại TP. Pleiku (Gia Lai), Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU).

Theo thỏa thuận, HAGL sẽ triển khai khảo sát và phát triển 5.000 ha cà phê, cùng hệ thống nhà máy chế biến tại huyện Paksong tại cao nguyên Bolaven, khu vực trọng điểm về nông nghiệp của Lào.

Dự án này là một phần trong kế hoạch nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu cà phê của tập đoàn lên mức hơn 20.000 ha tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hiện nay đơn vị đang sở hữu diện tích cà phê lớn nhất thế giới hiện nay có diện tích xấp xỉ 14.000 ha.

Tại lễ ký kết, ông Alounxay Sounnalath - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Champasak khẳng định:

“Chính quyền tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác chặt chẽ với Hoàng Anh Gia Lai trong lĩnh vực đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh kỳ vọng doanh nghiệp sớm thúc đẩy triển khai dự án, tạo động lực cho sự phát triển”.

Về phía địa phương đối tác, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết:

“Gia Lai và tỉnh Champasak đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc Hoàng Anh Gia Lai đầu tư nông nghiệp vào tỉnh sẽ mang lại nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương”.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.784 tỷ đồng. Trong đó, mảng trái cây đóng góp 1.314,7 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 1/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn đạt 2.663,1 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ về định hướng phát triển vùng nguyên liệu 5.000 ha cà phê. Ảnh: Thanh niên

Để thực hiện mục tiêu trồng mới 7.000 ha cà phê trong năm nay, ngày 29/04/2026, HAGL đã hoàn tất đợt huy động 2.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu mã HAG12601, kỳ hạn 36 tháng.

Lô trái phiếu này được xếp hạng tín nhiệm mức A bởi Fiin Ratings và được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), tạo nguồn tài chính để tập đoàn triển khai các dự án vùng trồng tại khu vực Đông Dương.