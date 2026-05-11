Giầy Thượng Đình muốn làm dự án hơn 9.900 tỷ đồng trên 'đất vàng' Nguyễn Trãi

Công ty CP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng 2026; BCTC tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 và kế hoạch chi trả năm 2026,...

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Giầy Thượng Đình đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP.Hà Nội.

Theo Tờ trình số 05/2026/GTD-HĐQT ngày 10/4/2026 của HĐQT, dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 36.105m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất); trong đó, vốn tự có của doanh nghiệp chiếm cơ cấu 20%, còn lại vốn huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Giầy Thượng Đình cũng thông qua việc di chuyển toàn bộ Nhà máy sản xuất hiện tại tại số 277 đường Nguyễn Trãi đến Nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của Công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian di chuyển Nhà máy dự kiến từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026.

Trong một diễn biến khác, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Giầy Thượng Đình về đăng ký giao dịch cổ phiếu GTD.

Theo đó, Vinaconex đăng ký mua vào 2,235 triệu cổ phiếu GTD, tương đương 24,03% vốn điều lệ Giầy Thượng Đình nhằm mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/5 - 12/6 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Cũng theo báo cáo của Vinaconex, ông Lê Văn Huy- Chủ tịch HĐQT Giầy Thượng Đình, hiện cũng đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc VCG; ông Vũ Văn Mạnh- Trưởng Ban Kiểm soát GTD, đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát VCG.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo tại VCG cũng đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng taik Giầy Thượng Đình.

Ngoài ra, một doanh nghiệp khác mới trở thành cổ đông lớn tại Giầy Thượng Đình đáng chú ý là Công ty CP An Quý Hưng Holding (An Quý Hưng Holding).

Cụ thể, sau 2 phiên giao dịch ngày 3/4/2026 và 7/4/2026, An Quý Hưng Holding nâng sở hữu từ 459.200 cổ phiếu GTD (4,94%) lên 2,23 triệu cổ phiếu (24%) và trở thành cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình.

Về An Quý Hưng Holding, doanh nghiệp này mới được thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Xuân Đông 79,2%; Đỗ Thị Thanh 19,2% và Nguyễn Xuân Tùng 1,6%.

Ông Nguyễn Xuân Đông mới được bầu giữ vị trí chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022-2027 thay ông Trần Đình Tuấn.

Trước đó, ông Đông đã từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Vinaconex kể từ ngày 28/4. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Phạm Thái Dương (SN 1972). Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vinaconex kiêm Giám đốc Ban QLDA 1.

