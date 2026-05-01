Cảnh báo khẩn: Hàng loạt web "lậu" đóng cửa, doanh nghiệp đối diện án phạt nặng nếu tiếp tục dùng phần mềm không bản quyền

Anh Khôi | 11-05-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Hàng loạt nền tảng nội dung lậu đồng loạt chấm dứt hoạt động ngay sau khi Chính phủ triển khai kiểm tra xử lý vi phạm nhẫn hiệu và bản quyền

Thị trường nội dung số ghi nhận biến động lớn ngay sau khi Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 05/05/2026.

Theo đó, các cơ quan chức năng triển khai đợt kiểm tra từ ngày 07/05 đến ngày 30/05/2026 với yêu cầu số vụ việc xử lý vi phạm phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tuần đầu thực hiện, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã tạm giữ khoảng 15.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu và bản quyền.

Sức ép từ việc kiểm soát lưu lượng và các quy định mới đã khiến nhiều website cung cấp nội dung không bản quyền chủ động ngừng cung cấp dịch vụ. Trong lĩnh vực phim ảnh và giải trí, ứng dụng C* TV cùng các trang web Phim4k.xy*, Th a Phim, Mon Fan ub, Ne* Fansub và Anim* Fansub đã ngưng hoạt động.

Đối với mảng phần mềm và trò chơi, các cổng thông tin như Daominhh*.net, Khiphac*.com và Topgamep*.net cũng đã vô hiệu hóa các đường dẫn tải xuống nội dung bẻ khóa.

Song song với việc truy quét các website, Cục Bản quyền tác giả đã ban hành Công văn số 314/BQTG-QL&HTQT ngày 06/05/2026 yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện rà soát tuân thủ pháp luật. Văn bản tập trung vào 7 lĩnh vực trọng điểm bao gồm chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình và trò chơi trực tuyến.

Doanh nghiệp được yêu cầu tự kiểm tra và chấm dứt việc sử dụng các chương trình máy tính không có bản quyền trong hoạt động nghiệp vụ, cũng như việc khai thác trái phép các bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng.

Việc rà soát này là bước đi để các đơn vị kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo hộ tài sản trí tuệ trong các hiệp định thương mại như CPTPP và EVFTA mà Việt Nam đã cam kết.

