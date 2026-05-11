Người Việt duy nhất trong phòng họp ĐHCĐ Berkshire Hathaway 14 năm trước: Nếu đầu tư không thể dựa vào cảm xúc, tin đồn thì rốt cuộc phải dựa vào đâu?

Chuyến đi ấy không chỉ đơn thuần là một lần tham dự đại hội cổ đông. Đó là cơ hội để trực tiếp lắng nghe Warren Buffett và Charlie Munger đàm đạo về đầu tư, doanh nghiệp, rủi ro, kỷ luật và tư duy dài hạn.

Ông Hoàng Quốc Anh được biết đến là tác giả cuốn Invest Like Warren Buffett: Reading Financial Statements Made Easy – từng đạt vị trí #1 Amazon Best Seller ở nhiều hạng mục về chứng khoán và tài chính cá nhân. Ông cũng là đồng tác giả cuốn MOATS, phân tích các thương vụ mua bán và sáp nhập của Warren Buffett cùng Berkshire Hathaway.

Bên cạnh vai trò là tác giả của các ấn phẩm về đầu tư và hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, ông còn có nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn, IPO và quản lý gia sản cho các cá nhân, gia đình sở hữu khối tài sản lớn.

Chính sự giao thoa giữa đầu tư, quản trị và quản lý tài sản dài hạn đã định hình cách ông nhìn nhận doanh nghiệp: không chỉ qua lợi nhuận ngắn hạn, mà qua chất lượng quản trị, khả năng kiểm soát rủi ro, khả năng kế thừa và sức bền qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, những bài học từ hai huyền thoại đầu tư không chỉ dừng lại ở cổ phiếu. Chúng mở rộng thành một triết lý lớn hơn: doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có quản trị xuất sắc; nhà đầu tư muốn tồn tại lâu dài phải thấu hiểu rủi ro; và con người muốn đi trọn vẹn con đường của mình phải giữ được kỷ luật, sự khiêm tốn cùng khát khao học hỏi không ngừng.

Từ chuyến đi Omaha năm đó, bài học sâu sắc nhất đọng lại trong ông Quốc Anh không phải là một mã cổ phiếu cụ thể, mà là cách Buffett và Munger nhìn nhận đầu tư như quyền sở hữu doanh nghiệp.

“Mua cổ phiếu là mua một phần của doanh nghiệp, chứ không phải chỉ mua một mã chứng khoán. Trước khi đầu tư, mình phải hiểu công ty vận hành ra sao, quản trị thế nào, rủi ro nằm ở đâu, triển vọng 5–10 năm tới có còn hấp dẫn không, và mức giá hiện tại có hợp lý không. Còn biến động giá hằng ngày chỉ là câu chuyện ngắn hạn.”

Đó chính là tinh thần cốt lõi trong triết lý của Warren Buffett: mua cổ phiếu vì muốn sở hữu doanh nghiệp, không phải vì kỳ vọng giá tăng chớp nhoáng. Đây cũng là ranh giới mong manh nhưng sống còn giữa đầu tư và đầu cơ.

Tuy nhiên, để đúc kết được tư duy đó, ông Quốc Anh cũng từng phải trả "học phí" khi bước vào thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006–2007, đúng lúc thị trường đang ở đỉnh cao hưng phấn. Khi ấy, rất nhiều người tin rằng chứng khoán là con đường làm giàu nhanh chóng. Ông cũng kiếm được tiền. Rồi khủng hoảng ập đến, thị trường đảo chiều, thành quả gần như bốc hơi.

Nhìn lại cú ngã đó, ông tự nhận mình may mắn vì lúc ấy chưa có nhiều vốn, nếu không cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ. Thất bại không khiến ông rời bỏ thị trường, mà buộc ông phải đối diện với một câu hỏi căn bản: Nếu đầu tư không thể dựa vào cảm xúc, tin đồn hay bảng điện nhấp nháy, thì rốt cuộc phải dựa vào đâu?

Và câu trả lời ông tìm thấy từ Warren Buffett rất đơn giản: Hãy quay lại với bản chất của doanh nghiệp.

Cùng thời điểm đó, công việc tại Unilever – nơi ông là một trong 17 quản trị viên tập sự được chọn lọc gắt gao trên toàn quốc – đã cho ông cơ hội luân chuyển qua nhiều phòng ban: từ tiếp thị, bán hàng, tài chính đến chuỗi cung ứng. Mỗi bộ phận là một mảnh ghép, giúp ông nhìn thấy "toàn cảnh con voi" thay vì chỉ chạm vào từng bộ phận riêng lẻ.

Ông đúc kết: “Muốn hiểu một cổ phiếu, cuối cùng vẫn phải hiểu doanh nghiệp phía sau nó. Họ bán gì, kiếm tiền ra sao, khách hàng là ai, hệ thống vận hành có tốt không, và ban lãnh đạo có đủ năng lực lẫn đạo đức để chèo lái con thuyền hay không.”

Đó là điểm khác biệt tuyệt đối giữa người mua cổ phiếu theo bảng giá và một nhà đầu tư đúng nghĩa. Dù chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ, tư duy cốt lõi vẫn phải là tư duy của một người chủ.

Sai lầm lớn nhất của nhiều nhà đầu tư hiện nay không nằm ở chỗ thiếu thông tin, mà là thiếu sự tỉnh táo. Thị trường tăng, họ sợ lỡ chuyến tàu. Thị trường giảm, họ hoảng loạn tháo chạy. Do đó, đầu tư không chỉ là bài toán định giá, mà trước hết là bài toán kiểm soát chính mình.

Lấy ví dụ về George Soros trong thương vụ bán khống đồng bảng Anh năm 1992, ông Quốc Anh nhìn nhận rằng điều đáng học hỏi không phải là sự liều lĩnh khi cược gấp 1,5 lần quy mô quỹ, mà là nghệ thuật tính toán rủi ro. Soros từng giải thích, thiệt hại tối đa trong kịch bản xấu nhất thực tế chỉ khoảng 2–2,5%, tương đương 4% quy mô quỹ – một con số không đủ sức "giết chết" tổ chức.

Bản chất của một quyết định đầu tư xuất sắc không nằm ở vẻ ngoài táo bạo, mà ở sự thấu hiểu tường tận: Mình có thể mất bao nhiêu nếu sai? Và nếu đúng, phần thưởng có xứng đáng hay không?

“Tất cả đều là bài toán xác suất. Không ai có thể luôn đúng. Vấn đề là khi sai, sai lầm đó không được phép tước đi khả năng tiếp tục cuộc chơi của bạn.”

Tư duy đảo ngược của Charlie Munger cũng là một triết lý mà ông tâm đắc. Thay vì hỏi làm sao để thắng lớn, hãy tự vấn điều gì có thể khiến mình trắng tay. Tránh sai lầm chí mạng, sống sót đủ lâu, rồi sức mạnh của lãi kép mới có cơ hội phát huy. Người chiến thắng cuối cùng trên thị trường chưa chắc là người thông minh nhất, mà thường là người đủ kỷ luật để không tự loại mình, và đủ bền bỉ để đi đến cuối con đường.

Ông Quốc Anh cho biết, có những khoản chi thoạt nhìn có vẻ vô lý, cho đến ngày chúng cứu sống cả một tổ chức. Giải quần vợt Wimbledon là một minh chứng kinh điển.

Sau đại dịch SARS năm 2003, All England Lawn Tennis Club – đơn vị tổ chức Wimbledon – đã kiên trì mua gói bảo hiểm có điều khoản đại dịch suốt 17 năm, tiêu tốn khoảng 2 triệu USD mỗi năm. Khoản phí ấy từng bị xem là lãng phí, cho đến khi Covid-19 ập đến vào năm 2020. Giải đấu bị hủy, nhưng chính hợp đồng bảo hiểm tưởng chừng "thừa thãi" đó đã mang về khoản bồi thường lên tới 141 triệu USD.

Đó không chỉ là một giai thoại thể thao, mà là bài học sống còn về quản trị. Rủi ro không phải là điều chắc chắn sẽ xảy ra, mà là điều có thể xảy ra – và một khi xảy ra, cái giá phải trả là khôn lường. Quản trị rủi ro không phải là chờ trời đổ mưa mới vội vã đi tìm ô, mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ lúc trời còn nắng đẹp.

Theo ông Quốc Anh, đây là ví dụ điển hình cho tư duy quản trị dài hạn. "Có 100 cái rủi ro, có thể chỉ xảy ra một, hai cái thôi, hoặc không cái nào cả, nhưng mình vẫn phải quản trị nó."

Một hệ thống quản trị rủi ro vững chắc không làm doanh nghiệp chậm lại. Ngược lại, nó tạo ra một “hành lang an toàn” để doanh nghiệp có thể đi nhanh hơn mà không tự đặt mình vào thế nguy hiểm.

Đây chính là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Ở giai đoạn khởi thủy, việc tập trung quyền lực vào một nhà sáng lập xuất chúng có thể giúp công ty bứt phá. Nhưng khi quy mô phình to, lợi thế ngày nào lại hóa thành điểm nghẽn. Nếu mọi quyết định đều phải chờ đợi một người gật đầu, giới lãnh đạo sẽ quá tải, trong khi rủi ro âm thầm tích tụ ở các tầng bên dưới.

Để vươn xa, doanh nghiệp bắt buộc phải phân định rõ ba lớp ranh giới: cổ đông sở hữu vốn, Hội đồng Quản trị định hướng - giám sát, và ban điều hành trực tiếp thực thi. Khi ba vai trò này bị xóa nhòa, các quyết định ngắn hạn có thể được đưa ra rất nhanh, nhưng cái giá phải trả trong dài hạn là vô cùng lớn.

Ông cảnh báo rằng “Điểm nguy hiểm nhất của một hệ thống thiếu vắng sự phản biện là người trong cuộc thường mù quáng trước những gì họ không biết. Có những rủi ro chỉ bị vạch trần khi xuất hiện một tiếng nói đủ độc lập, đủ năng lực và bản lĩnh để đặt câu hỏi ngược lại,”

Đó chính là sứ mệnh của một HĐQT vững mạnh. Họ không tồn tại để ngáng đường ban điều hành, mà để giúp ban điều hành nhìn xa hơn, né tránh những sai lầm lớn và vận hành trong một khuôn khổ rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

Đối với các doanh nghiệp có tham vọng vươn ra biển lớn, gọi vốn, niêm yết hay chuyển giao thế hệ, quản trị không còn là lớp trang điểm cho "đẹp hồ sơ", mà là nền tảng giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Quản trị yếu kém đồng nghĩa với chi phí vốn đắt đỏ, bởi thị trường luôn đòi hỏi mức sinh lời cao hơn để bù đắp cho những rủi ro ẩn khuất.

Doanh nghiệp trường tồn không được xây đắp bằng sự chủ quan trong những ngày nắng hạ, mà được tôi luyện qua khả năng đứng vững trước những cơn bão giông.

Có một câu hỏi rất đơn giản nhưng nhiều doanh nghiệp lại né tránh: trong phòng họp Hội đồng quản trị, có ai đủ độc lập để nói điều không thuận tai hay không?

Theo ông Hoàng Quốc Anh, đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất của quản trị doanh nghiệp hiện đại. Một HĐQT chỉ thật sự có giá trị khi không chỉ thông qua những gì ban điều hành trình lên, mà còn biết đặt câu hỏi, phản biện, cảnh báo rủi ro và bảo vệ lợi ích dài hạn của công ty. Đó là lý do vai trò của thành viên HĐQT độc lập ngày càng trở nên quan trọng.

Năm 2025, quy định mới yêu cầu thành viên HĐQT độc lập phải có báo cáo riêng. Theo ông, đây là một bước tiến cần thiết trong hành trình nâng cấp quản trị công ty tại Việt Nam, đặc biệt khi thị trường vốn đang hướng tới các chuẩn mực cao hơn về minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin nhà đầu tư. Ông chia sẻ, “Sự thiếu vắng các quy định chi tiết trước đây đã khiến các hoạt động đánh giá và báo cáo về HĐQT diễn ra một cách đại khái, hời hợt và thiếu hiệu quả”.

Theo ông, báo cáo thường niên có thể ghi đầy đủ số cuộc họp, tỷ lệ tham dự hay danh sách thành viên, nhưng điều nhà đầu tư cần hơn là chất lượng thảo luận: HĐQT đã phản biện vấn đề gì, rủi ro nào được cảnh báo, giao dịch bên liên quan nào được xem xét, và cổ đông cần đặc biệt lưu ý điều gì.

Thành viên độc lập vì vậy không nên chỉ là một cái tên đẹp trong báo cáo thường niên. Nếu làm đúng vai trò, họ là lớp bảo vệ quan trọng cho cổ đông, là tiếng nói giúp HĐQT nhìn thấy điểm mù, và là tín hiệu cho nhà đầu tư rằng doanh nghiệp có cơ chế giám sát thực chất.

Một thành viên độc lập tốt không nhất thiết phải phản đối mọi quyết định. Vai trò của họ là đặt đúng câu hỏi vào đúng thời điểm: chiến lược này có phù hợp với lợi ích dài hạn của công ty không, giao dịch này có xung đột lợi ích không, rủi ro đã được đánh giá đầy đủ chưa, và nếu kịch bản xấu xảy ra, công ty có đủ sức chịu đựng không? Những câu hỏi như vậy đôi khi khiến doanh nghiệp chậm lại một nhịp. Nhưng trong quản trị, chậm lại một chút để nhìn rõ rủi ro luôn tốt hơn là quyết định nhanh rồi trả giá đắt sau này.

Theo khảo sát của VNIDA và FiinGroup, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn bổ nhiệm thành viên độc lập chủ yếu để đáp ứng yêu cầu pháp lý tối thiểu. Mức thù lao bình quân khoảng 6.600 USD/năm, thấp hơn đáng kể so với Singapore hay Thái Lan, cho thấy vai trò này ở Việt Nam vẫn chưa được đầu tư tương xứng.

Theo ông Quốc Anh, đây là một nghịch lý đáng suy nghĩ. Nhiều doanh nghiệp muốn huy động vốn lớn, muốn được nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng, muốn niêm yết hoặc được thị trường định giá cao hơn, nhưng lại chưa đầu tư tương xứng cho nền tảng quản trị.

“Quản trị không phải là phần trang trí trong báo cáo thường niên,” ông nói. “Với nhà đầu tư, đó là một phần của định giá. Quản trị yếu làm rủi ro cao hơn. Rủi ro cao hơn thì doanh nghiệp phải chịu mức chiết khấu lớn hơn.”

Điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp gia đình và những doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Khi người sáng lập còn trực tiếp điều hành, doanh nghiệp có thể dựa nhiều vào kinh nghiệm, uy tín, quan hệ và trực giác kinh doanh của một cá nhân. Nhưng đến thế hệ sau, nếu không có hệ thống quản trị đủ mạnh, quá trình chuyển giao sẽ rất dễ gặp khó khăn.

Một thế hệ kế nghiệp có thể rất giỏi. Nhưng không doanh nghiệp nào nên đặt toàn bộ tương lai vào giả định rằng người kế nhiệm sẽ luôn đúng, luôn đủ bản lĩnh và luôn nhìn thấy mọi rủi ro. Muốn đi đường dài, doanh nghiệp cần hệ thống: một HĐQT có năng lực, thành viên độc lập có tiếng nói, các ủy ban hoạt động thực chất, kiểm soát nội bộ hiệu quả, quản trị rủi ro rõ ràng và cơ chế minh bạch với cổ đông.

Niềm tin của thị trường không tự nhiên mà có. Nó được xây bằng hệ thống, bằng minh bạch, bằng phản biện và bằng những con người dám nói điều cần nói, ngay cả khi điều đó không dễ nghe.

Trước khi nói về đầu tư và quản trị, ông Hoàng Quốc Anh đã đi qua một hành trình rất thực tế: làm việc trong tập đoàn đa quốc gia, bước sang lĩnh vực đầu tư, rồi ra khởi nghiệp và tự trải nghiệm áp lực dòng tiền.

Sau Unilever và quỹ VOF/VinaCapital, ông chọn một ngã rẽ nhiều thử thách hơn. Khởi nghiệp, theo ông, không lãng mạn như nhiều người nghĩ. Không còn khoản lương đều đặn mỗi tháng. Không còn cảm giác an toàn của một tổ chức lớn phía sau. Thay vào đó là những giai đoạn thu nhập bấp bênh, áp lực vận hành cao, và rất nhiều việc phải tự mình xử lý.

Nhưng chính những năm tháng đó cũng buộc ông phải liên tục làm mới bản thân. Với những người trẻ muốn khởi nghiệp, ông cho rằng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một cú nhảy quá liều lĩnh.

“Bạn vẫn còn khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến nửa đêm để thử nghiệm,” ông nói. “Hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ, kiểm chứng từng chút một rồi mới chuyển mình. Đừng tự đốt cây cầu của mình khi chưa tìm thấy bến đỗ mới.”

Theo ông, khởi nghiệp không chỉ cần đam mê. Nó cần sức bền, dòng tiền, kỷ luật, khả năng chịu áp lực và một kế hoạch tài chính đủ thực tế để không bị đánh gục quá sớm. Tài chính cá nhân vững vàng không chỉ để làm giàu. Quan trọng hơn, nó giúp mỗi người giữ được quyền lựa chọn khi cuộc sống không diễn ra như mình kỳ vọng.

Sự khiêm tốn cũng là một điều ông luôn nhấn mạnh. Ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: “Stay hungry, stay foolish”, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Với ông, tinh thần đó không phải là sự ngây thơ, mà là khả năng giữ cho mình luôn cởi mở, tò mò và không bao giờ tự mãn với những gì đã biết.

Cuối cùng, hình ảnh ông thích nhất để nói về cuộc đời không phải là một biểu đồ tài chính, một thương vụ đầu tư hay một vị trí trong phòng họp Hội đồng quản trị. Đó là một chiếc xe đạp.

Ông chia sẻ: “Tôi luôn quan niệm cuộc đời mình giống như đang đi một chiếc xe đạp vậy. Trên hành trình đó, mình được đi qua rất nhiều cảnh đẹp, nhưng cũng có những lúc rất mệt mỏi. Dù vậy, mình vẫn phải tiếp tục đạp, vì nếu dừng lại, chiếc xe sẽ mất thăng bằng”.

Câu nói ấy cũng tóm lại hành trình ông theo đuổi: đầu tư, khởi nghiệp hay quản trị đều không có con đường nào luôn bằng phẳng. Điều quan trọng là không dừng lại, không ngừng học hỏi, sửa sai và giữ kỷ luật. Bởi suy cho cùng, sự thăng bằng của cuộc đời không đến từ việc đứng yên một chỗ, mà đến từ việc liên tục tiến về phía trước.