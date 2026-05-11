Tập đoàn Ngọc Diệp: 30 năm kiến tạo giá trị bền vững từ con người

Đằng sau sự tăng trưởng ổn định là chiến lược phát triển: lấy con người làm nền tảng, công nghệ làm đòn bẩy, hướng tới giá trị bền vững trong dài hạn.

Dấu ấn từ đội ngũ nhân sự gắn bó bền bỉ

Xuất phát từ Nội thất Ngọc Diệp – tiên phong trong cung ứng giải pháp tổng thể cho văn phòng, trường học, thư viện, khách sạn…, đến nay Tập đoàn Ngọc Diệp đã phát triển thêm nhiều lĩnh vực với các thương hiệu như Bao bì Ngọc Diệp, Cửa NGOCDIEPWINDOW, Nhôm Dinostar…, từng bước khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường.

Song hành với quá trình phát triển là một lực lượng nhân sự gắn bó lâu dài – yếu tố được xem là "tài sản" quan trọng của doanh nghiệp. Hiện Tập đoàn có hàng nghìn nhân sự, trong đó nhiều cán bộ, nhân viên có thâm niên từ 10 năm trở lên. Đây không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho một môi trường làm việc ổn định, nơi mỗi cá nhân có thể phát triển sự nghiệp dài hạn. Chính văn hóa đề cao con người đã trở thành "chất keo" gắn kết, giúp Tập đoàn Ngọc Diệp duy trì một đội ngũ ổn định – yếu tố không dễ đạt được trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động.

Lễ vinh danh các cán bộ, nhân viên có thâm niên từ 10 đến 30 năm, được tổ chức từ khối văn phòng đến nhà máy.

Từ nền tảng vững vàng đó, Tập đoàn Ngọc Diệp tiếp tục phát triển đội ngũ theo hướng đa thế hệ, đa lĩnh vực. Sự kết hợp giữa lớp nhân sự giàu kinh nghiệm và thế hệ trẻ năng động tạo nên một hệ thống vận hành vừa ổn định, vừa linh hoạt. Sự kế thừa giữa các thế hệ giúp duy trì tính liên tục trong vận hành, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn được áp dụng một cách đồng bộ.

Môi trường làm việc tại Tập đoàn Ngọc Diệp được định hình bởi tính kỷ luật và sự chủ động. Kỷ luật không mang tính áp đặt, mà trở thành thói quen trong công việc; sự phối hợp không dừng ở quy trình, mà được thúc đẩy bởi tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 14064-1:2018, JIS, EN đang được áp dụng tại các nhà máy của Tập đoàn Ngọc Diệp không chỉ là quy định kỹ thuật, mà trở thành "ngôn ngữ chung" giúp các bộ phận phối hợp hiệu quả và duy trì tính nhất quán trong toàn hệ thống.

Chính yếu tố con người cùng với sự kế thừa giữa các thế hệ đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm các tiêu chuẩn được thực thi xuyên suốt, từ đó hình thành chất lượng một cách ổn định trong tất cả sản phẩm của Tập đoàn Ngọc Diệp.

Chất lượng các sản phẩm mang thương hiệu Ngọc Diệp được tạo nên từ sức mạnh nhân sự.

Văn hóa doanh nghiệp – động lực tạo sức mạnh nội tại

Với đặc thù nguồn nhân lực đa thế hệ, Tập đoàn Ngọc Diệp không xem đây là thách thức, mà là lợi thế để thúc đẩy đổi mới. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, nơi mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát triển và tiếp nhận giá trị mới một cách có chọn lọc.

Tập đoàn Ngọc Diệp luôn khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống thông qua các hoạt động nội bộ như thể thao, teambuilding, du lịch trong và ngoài nước. Những hoạt động này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các bộ phận, tạo nên tinh thần đồng đội và sự phối hợp hiệu quả trong toàn hệ thống.

Hoạt động du lịch, teambuilding được Tập đoàn Ngọc Diệp tổ chức thường niên giúp gắn kết tập thể và lan tỏa tinh thần tích cực

Chuỗi chương trình Du lịch Hàn Quốc của CBNV Tập đoàn Ngọc Diệp

Sau 30 năm phát triển, Tập đoàn Ngọc Diệp không chỉ xây dựng năng lực sản xuất dựa trên công nghệ, mà còn hình thành một nền tảng vững chắc từ con người và văn hóa vận hành. Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng ổn định, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Từ nền tảng đó, Tập đoàn Ngọc Diệp tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.