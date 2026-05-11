The Coffee House tái định vị, mục tiêu dẫn đầu chuỗi Espresso Việt

Bước vào The Coffee House lúc này, sự thay đổi lớn nhất là không khí nhộn nhịp tại quầy pha chế và không gian đậm chất cà phê hơn trước. Đây là minh chứng rõ nét cho một bước chuyển mình chiến lược của thương hiệu: Tập trung toàn lực vào dòng Espresso.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh thị trường chuỗi cà phê Việt Nam đang phân hóa và mở rộng mạnh mẽ. Dữ liệu từ tổ chức BlueWeave Consulting cho thấy thị trường nội địa dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng kép ở mức 8,2% và có thể vượt mốc 1,1 tỷ USD vào năm 2030. Đặt trọng tâm vào cà phê máy không chỉ là cách The Coffee House giành lợi thế thị trường tỷ đô đang cạnh tranh khốc liệt, mà còn là lời giải để đáp ứng gu thưởng thức ngày càng tinh tế nhưng đòi hỏi sự nhanh gọn, tiện lợi của khách hàng.

Khẳng định vị thế chuỗi espresso của người Việt hàng đầu về chất lượng

Quyết định dồn lực cho nền tảng Espresso của The Coffee House là một bước đi tinh tế nhằm đáp ứng tối đa gu thưởng thức đang ngày một đa dạng của khách hàng. Thay vì mang đến những tiêu chuẩn kỹ thuật xa lạ, thương hiệu chọn cách nâng tầm trải nghiệm ngay từ những ly cà phê quen thuộc nhất.

Thực tế, người Việt có một sự gắn bó sâu sắc với văn hóa cà phê Việt Nam, nơi ly đen đá hay bạc xỉu đã trở thành thói quen ăn sâu vào nếp sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, khách hàng có xu hướng tìm về những hương vị quen thuộc nhưng với yêu cầu khắt khe hơn: phải êm mượt hơn, sạch hơn và đạt độ nhất quán tuyệt đối trong từng lần thưởng thức. Đó phải là một trải nghiệm vừa giữ trọn nét thân quen, vừa đủ sự mới mẻ để mỗi lần quay lại, khách hàng đều cảm nhận được những cảm xúc đáng mong đợi.

Thấu hiểu tâm lý này, bên cạnh việc chuẩn hóa chất lượng, The Coffee House đã khéo léo sáng tạo những công thức giao thoa sự thân quen của cà phê truyền thống với nét hiện đại từ cà phê máy phương Tây. Những thức uống tiêu biểu như Latte Bạc Xỉu hay Americano chính là minh chứng rõ nét cho trải nghiệm thưởng thức này.

Bên cạnh nhóm khách hàng trung thành với gu đậm đà, The Coffee House cũng nhìn thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ người tiêu dùng trẻ yêu thích sự nhẹ nhàng, tươi mới. Đôi khi, họ bước vào quán vào giữa buổi chiều không hẳn chỉ vì một ly cà phê đậm vị, mà chỉ cần một thức uống giải khát, đủ thanh mát để xua tan mệt mỏi. Vì vậy, The Coffee House ra mắt các dòng đồ uống kết hợp giữa nền cà phê máy và trái cây như Americano Mơ hay Americano Đào.

Vị chua ngọt của trái cây khi quyện cùng cà phê pha máy đã tạo nên một lựa chọn đồ uống êm ái, vừa bắt nhịp xu hướng thịnh hành, vừa là cầu nối hoàn hảo để những người không quen uống cà phê đậm vẫn có thể thoải mái thưởng thức.

Chưa dừng lại ở đó, tham vọng chinh phục khách hàng của The Coffee House còn tiến một bước dài qua nỗ lực bình dân hóa những trải nghiệm vốn được dán nhãn là cao cấp. Trước đây, những ly cà phê speciality thường bị mặc định là món đồ uống đắt đỏ, chỉ xuất hiện ở các quán cà phê đặc sản kén khách và đòi hỏi người uống phải am hiểu kiến thức phức tạp.

Nhưng nay, The Coffee House đã đưa dòng sản phẩm này vào phục vụ rộng rãi trên hệ thống cửa hàng toàn quốc. Khách hàng sẽ thường xuyên được giới thiệu hương vị hạt mới tinh tuyển từ nhiều vùng trồng trên thế giới. Đi kèm với ly đồ uống là một tấm thẻ thông tin được thiết kế nhỏ xinh, sử dụng ngôn ngữ miêu tả đời thường, dễ hiểu.

Cách làm này của The Coffee House đưa những ly cà phê "đặc biệt" trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Giờ đây, bất kỳ ai dù là dân văn phòng bận rộn hay những người trẻ đam mê khám phá cũng có thể dễ dàng thưởng thức trọn vẹn thế giới cà phê nguyên bản mà không còn cảm thấy khoảng cách hay xa lạ.

Tiêu chuẩn cà phê sạch, chất lượng cao và niềm vui đằng sau mỗi ly đồ uống

Không chỉ dừng lại ở những cam kết trên giấy, sự quyết liệt của The Coffee House trong việc kiểm soát chất lượng cà phê đã được minh chứng trực quan qua series video "Brewing Smiles", tái hiện trọn vẹn hành trình từ những nông trại trù phú đến ly cà phê phục vụ khách hàng. Đây chính là lời bảo chứng mạnh mẽ nhất về chất lượng cà phê đạt tiêu chuẩn cà phê sạch tại The Coffee House.

Hành trình từ nông trại đến ly cà phê tại TCH được tạo nên từ nhiều bước chăm chút tỉ mỉ. Từ việc lựa chọn giống chất lượng đến khâu chăm sóc kỹ lưỡng, mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ. Hay ở giai đoạn thu hoạch, cà phê tuyệt đối không được hái đại trà mà phải qua chọn lọc thủ công, chỉ giữ lại những trái chín đỏ đạt chuẩn về kích thước và độ đồng đều. Hoặc sau thu hoạch, 100% hạt cà phê được đưa lên phơi trên giàn để ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng hút ẩm từ đất.

Chính sự tận tâm của người nông dân khi chọn giống, chăm sóc và thu hoạch, sự cẩn trọng của chuyên gia rang xay, đến sự tỉ mỉ của nhân viên pha chế đã tạo nên nụ cười hài lòng của khách hàng. Những niềm vui trong từng công đoạn ấy nối tiếp nhau, tạo nên một hành trình trọn vẹn từ nông trại đến ly cà phê trên tay khách hàng.

Nếu để ý kĩ, tinh thần tích cực ấy được gửi gắm trong diện mạo mới của The Coffee House, nét gạch cong mềm mại dưới logo như một nụ cười luôn hiện hữu. Một biểu tượng của sự thân thiện, hiếu khách và những niềm vui mà thương hiệu mong muốn mang đến cho khách hàng.

Việc đặt trọng tâm vào nền tảng Espresso là bước đi chiến lược để The Coffee House vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, vừa làm mới cách thưởng thức cà phê của người Việt. Với mục tiêu định vị là "chuỗi Espresso của người Việt hàng đầu về chất lượng cà phê", thương hiệu tiếp tục phát huy các thế mạnh cốt lõi: danh mục đồ uống Espresso đa dạng, nỗ lực đưa cà phê chất lượng đến gần hơn với người Việt và cam kết duy trì tiêu chuẩn cà phê sạch.

Khi những giá trị này cộng hưởng cùng tinh thần thân thiện và năng lượng tích cực, The Coffee House không chỉ nâng tầm trải nghiệm cà phê mà còn từng bước tạo nên những kết nối gần gũi hơn với khách hàng trong mỗi lần ghé thăm.