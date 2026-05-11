Tập đoàn Sơn Hải gửi đề xuất chưa từng có: Bộ Xây dựng bác bỏ

Tập đoàn Sơn Hải vừa gây chú ý khi kiến nghị nâng mức bảo hành tối thiểu cho các công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã chính thức có văn bản phản hồi, chỉ rõ những điểm chưa phù hợp về mặt kỹ thuật và kinh tế trong đề xuất này.

Theo Bộ Xây dựng, nội dung kiến nghị của Tập đoàn Sơn Hải tác động tới nhiều chủ thể và hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nên Bộ đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp đánh giá, tham vấn ý kiến các bên liên quan rồi tổng hợp ý kiến.

Phản hồi từ Bộ Xây dựng

Tập đoàn Sơn Hải lập luận rằng nếu kéo dài thời gian bảo hành, Nhà nước có thể tiết kiệm chi phí bảo trì khổng lồ. Cụ thể, riêng Cục Đường bộ Việt Nam có thể giảm chi tiêu hơn 12.500 tỷ đồng mỗi năm, và nếu bảo hành 10 năm, con số này có thể lên tới hơn 100.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo Vietnamnet dẫn thông tin từ Bộ Xây dựng cho rằng cách tính toán này đang có sự nhầm lẫn giữa khái niệm bảo hành và bảo trì :

Bảo hành: Chỉ dành để khắc phục các khiếm khuyết do lỗi thi công của nhà thầu trong một giai đoạn nhất định.

Bảo trì: Là hoạt động duy tu, sửa chữa định kỳ, khắc phục hậu quả thiên tai diễn ra suốt vòng đời công trình. Khoản kinh phí 12.500 tỷ đồng của Cục Đường bộ phần lớn dành cho quản lý và bảo trì hệ thống quốc lộ, không phải là tiền chi cho các lỗi kỹ thuật sau khi hết hạn bảo hành.

Những rào cản về kỹ thuật và thực tế

Theo báo VnExpress, Bộ Xây dựng khẳng định việc áp dụng thời hạn bảo hành tối thiểu 10 năm chung cho tất cả các loại công trình là thiếu cơ sở thực tiễn:

Đặc thù công trình: Mỗi loại công trình, mỗi hạng mục đều có cấp độ và tính chất kỹ thuật khác nhau, không thể áp dụng một khung thời gian cứng nhắc cho tất cả.

Chu kỳ sửa chữa: Theo quy trình kỹ thuật hiện nay, mặt đường bê tông nhựa thường cần sửa chữa sau khoảng 5 năm vận hành. Do đó, yêu cầu bảo hành 10 năm (gấp đôi chu kỳ bảo trì lớn) là không đúng bản chất kỹ thuật.

Quyền tự quyết: Chủ đầu tư có quyền thỏa thuận kéo dài thời gian bảo hành cao hơn quy định pháp luật trong hợp đồng khi lựa chọn nhà thầu, dựa trên tính chất cụ thể của từng dự án.

Nguy cơ "đội" tổng mức đầu tư

VTC News cho biết, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông cũng bày tỏ lo ngại nếu quy định này trở thành bắt buộc:

Chi phí tài chính: Các khoản phí bảo lãnh, bảo hiểm và dự phòng rủi ro của nhà thầu sẽ tăng vọt, kéo theo giá dự thầu tăng cao.

Áp lực doanh nghiệp: Trong bối cảnh giá vật liệu, nhiên liệu và lãi suất đang đè nặng, quy định bảo hành quá dài sẽ đẩy tổng mức đầu tư các dự án lên cao, gây áp lực cho ngân sách và môi trường kinh doanh.

Bộ Xây dựng khẳng định việc nâng thời hạn bảo hành tối thiểu lên 10 năm là không phù hợp với quy luật kỹ thuật và bản chất của công tác bảo hành công trình xây dựng.