Theo Báo Tiền phong, Tập đoàn Thaigroup vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay. Với quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD).

Tổ hợp sẽ phát triển từ 15.000 – 20.000 phòng khách sạn và nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú ngày càng tăng tại Ninh Bình – địa phương đã đón khoảng 19,4 triệu lượt khách trong năm 2025. Dự án còn được kỳ vọng tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt trong lĩnh vực giải trí và trải nghiệm ban đêm, qua đó kéo dài thời gian lưu trú trung bình của du khách lên khoảng 4–5 ngày.



ThaiGroup kỳ vọng dự án sẽ góp phần định vị Ninh Bình trở thành điểm đến trải nghiệm và giải trí mang tầm quốc tế, thay vì chỉ gắn với du lịch di sản truyền thống.



Doanh nghiệp cũng cho biết, theo tính toán sơ bộ, dự án có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.

Đường đua Formula 1.

Công viên chủ đề.

Để hiện thực hóa tham vọng xây dựng một điểm đến biểu tượng mới của châu Á, ThaiGroup đã hợp tác với hai đơn vị thiết kế và quy hoạch của Mỹ là Populous và Skidmore, Owings & Merrill (SOM).



Populous là công ty thiết kế có hơn 40 năm hoạt động, từng thực hiện hơn 3.500 dự án có tổng giá trị vượt 60 tỷ USD. Doanh nghiệp này sở hữu mạng lưới 32 văn phòng trên toàn thế giới, cung cấp dịch vụ từ kiến trúc, quy hoạch đô thị, thiết kế cảnh quan đến các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông.



Trong khi đó, SOM là đơn vị tư vấn kiến trúc và quy hoạch được thành lập từ năm 1936, đứng sau hàng loạt công trình biểu tượng thế giới như Burj Khalifa, One World Trade Center, Guoco Tower hay One Bangkok. Các dự án của SOM nổi bật với định hướng thiết kế bền vững, tiết kiệm năng lượng và đạt nhiều tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế.



ThaiGroup tiền thân là Xuân Thành Group, được thành lập từ năm 1976 với hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và xi măng. Qua nhiều năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng sang bất động sản, vận tải, bảo hiểm và nhiều lĩnh vực khác.

ThaiGroup được biết đến qua một số dự án như ThaiSquare Caliria, Khu tổ hợp Kim Liên, Enclave Phú Quốc hay tòa nhà LPBank Tower. Hiện ông Nguyễn Chí Kiên đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của tập đoàn.﻿