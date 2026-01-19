Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Logo Sacombank bất ngờ xuất hiện tại "đại bản doanh" của Thaigroup

19-01-2026 - 19:42 PM | Doanh nghiệp

Một vài đơn vị của Sacombank đã chuyển về hoạt động tại trụ sở của Thaigroup – nơi từng là Văn phòng phía Nam của LPBank.

Ngày 19-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khu vực trước tòa nhà ThaiSquare The Merit tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM), logo Sacombank của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức xuất hiện, thay thế cho LPBank. Nhiều công nhân vẫn đang tiếp tục công tác hoàn thiện lắp đặt logo Sacombank. 

Được biết, tòa nhà ThaiSquare The Merit vừa được đưa vào hoạt động thời gian gần đây, là nơi tập trung các đơn vị của Thaigroup, trong đó có Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) gồm Văn phòng hội sở phía Nam và chi nhánh LPBank Hồ Chí Minh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, phía Sacombank xác nhận có một số đơn vị đã chuyển hoạt động về vị trí này.

Logo Sacombank thay vị trí logo LPBank trước đây ở tòa nhà ThaiSquare The Merit

Về phía LPBank, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng cũng đã có nghị quyết về việc thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng khu vực phía Nam và chi nhánh TPHCM từ tòa nhà ThaiSquare The Merit sang tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM. Động thái này diễn ra song song với việc đổi trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình của LPBank.

Việc logo Sacombank xuất hiện ở tòa nhà ThaiSquare The Merit là diễn biến mới nhất sau khi Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào vai trò quyền Tổng giám đốc ngày 23-12-2025. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank, cũng sang làm chức danh tương đương ở Sacombank.

Hai ngày sau khi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc, Sacombank cũng thông báo đổi logo.

Theo Thái Phương - Lê Tỉnh

Người Lao động

