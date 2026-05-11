Masan High-Tech Materials đón chu kỳ tăng trưởng mới từ bệ phóng lợi nhuận

Kết quả này mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới, khi các yếu tố thuận lợi đồng thời hội tụ, từ nền tảng nội tại đến diễn biến tích cực của thị trường vật liệu công nghệ cao.

Lợi nhuận bứt phá, đà tăng trưởng 3 con số

Quý I/2026 đánh dấu bước ngoặt lớn của Masan High-Tech Materials khi doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.993 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 537 tỷ đồng, mức lợi nhuận ròng theo quý cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng vonfram với doanh thu đạt 2.445 tỷ đồng, tăng tới 218% so với quý I/2025.

Đà tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục nối dài sang quý II. Theo ước tính sơ bộ dựa trên kết quả tháng 4, lợi nhuận quý II/2026 của MSR có thể đạt khoảng 690 tỷ đồng. Từ nửa cuối năm, triển vọng còn tích cực hơn khi sản lượng quặng xử lý phục hồi và tăng mạnh từ quý III sau điều chỉnh giấy phép khai thác bổ sung 28 triệu tấn.

Tuy nhiên, khác với mặt bằng giá APT hiện đang dao động trong khoảng 2.000–3.000 USD/mtu, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch năm 2026 dựa trên kịch bản thận trọng hơn, với giả định giá khoảng 1.200 USD/mtu.

Trên cơ sở đó, MSR đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt khoảng 16.000–20.300 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần gấp 3 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.700–2.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng từ 150 đến 220 lần so với năm 2025.

Tận dụng chu kỳ tăng giá, mở rộng dư địa lợi nhuận

Đà tăng mạnh của giá vonfram đang tạo điều kiện thuận lợi để MSR cải thiện biên lợi nhuận, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chịu tác động từ các chính sách kiểm soát khai thác và xuất khẩu của Trung Quốc. Giá ammonium paratungstate (APT), sản phẩm vonfram trung gian, tăng gấp 10 lần, từ khoảng 315 USD/mtu đầu năm 2025 lên hơn 3.100 USD/mtu đầu năm 2026.

Khi giá bán tăng, khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp cũng được cải thiện đáng kể. Tại Đại hội đồng cổ đông MSR 2026, ban lãnh đạo cho biết, cứ mỗi 100 USD tăng thêm so với mức giá giả định 1.164 USD/mtu sẽ giúp doanh thu MSR tăng khoảng 50 triệu USD và lợi nhuận sau thuế tăng thêm khoảng 10 triệu USD.

Xa hơn, trong giai đoạn 2027-2033, lợi nhuận của MSR có thể vượt 500 triệu USD mỗi năm ngay cả khi giả định giá APT chỉ ở mức 1.500 USD.

Khai mở giá trị, bước sang chu kỳ tăng trưởng mới

MSR bước vào giai đoạn hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ. Triển vọng tăng trưởng dài hạn được củng cố trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với khoáng sản chiến lược gia tăng mạnh, nhờ làn sóng đầu tư vào AI, bán dẫn và thiết bị điện tử , những lĩnh vực đòi hỏi vật liệu có độ bền, chịu nhiệt và độ chính xác cao.

Đáng chú ý, phần lớn chi phí vận hành và đầu tư cố định đã được thiết lập từ trước. Vì vậy, khi sản lượng và giá bán cùng tăng, phần doanh thu gia tăng có thể chuyển hóa thành lợi nhuận với tốc độ nhanh hơn. Nếu hoàn thành mục tiêu doanh thu hơn 20.300 tỷ đồng trong năm 2026, MSR sẽ nâng quy mô hoạt động lên gần gấp 3 lần so với giai đoạn trước.

Theo ban lãnh đạo chia sẻ: "Nếu giá APT duy trì ở mức 1.500 USD/mtu, công ty dự kiến đạt trạng thái tiền mặt ròng dương vào cuối năm 2027 hoặc thận trọng hơn là đầu năm 2028."

MSR cũng đang tiến gần hơn tới kế hoạch chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE, bước đi có thể cải thiện thanh khoản, mở rộng tệp nhà đầu tư và tạo điều kiện để thị trường phản ánh đầy đủ hơn giá trị doanh nghiệp.

Khi chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu bước vào giai đoạn tái định hình, những doanh nghiệp sở hữu nguồn tài nguyên và năng lực chế biến sâu như MSR đang có cơ hội vươn lên vị thế mới. Trong bối cảnh đó, giai đoạn hiện tại có thể đánh dấu bước chuyển từ tăng trưởng chu kỳ sang tăng trưởng mang tính cấu trúc, mở ra dư địa phát triển dài hạn và bền vững hơn.