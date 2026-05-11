Vinamilk dự kiến tăng giá bán

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư vừa qua, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) cho biết ﻿dự kiến tăng giá bán khoảng 2–3% để chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng , song sẽ thực hiện thận trọng nhằm tránh gây ảnh hưởng tới sức mua.

Việc tăng giá thực hiện trong bối cảnh áp lực chi phí nguyên liệu và logistics đang gia tăng trở lại.﻿

Công ty cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thời gian gần đây có thể giúp cải thiện thu nhập khả dụng của người dân thêm 2–3%, qua đó hỗ trợ tiêu dùng đối với nhóm hàng FMCG. ﻿

Báo cáo doanh thu quý I/2026 của Vinamilk tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng tới 55%.

Kết quả này được thúc đẩy bởi nền so sánh thấp của quý I/2025, tăng trưởng bán hàng tích cực cùng việc kiểm soát chi phí hiệu quả.



Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng được cải thiện nhờ giá nguyên liệu đầu vào thấp hơn từ các đợt thu mua trước đó.

Đáng chú ý, doanh thu nội địa ghi nhận sự phục hồi mạnh, trong khi doanh thu xuất khẩu tăng 15–16% so với cùng kỳ. Vinamilk cho biết tác động từ xung đột Trung Đông trong quý I là không đáng kể do phần lớn đơn hàng đã hoàn tất trước khi căng thẳng leo thang.



Các công ty con tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Mộc Châu Milk ghi nhận nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt ở mảng sữa đặc, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Campuchia và Thái Lan tạo cơ hội cho hàng Việt Nam mở rộng thị phần. Trong khi đó, Driftwood – công ty con tại Mỹ – tăng lợi nhuận ròng 25% nhờ điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí lao động tăng. Angkor Milk tại Campuchia cũng được đánh giá có kết quả “rất tích cực” với công suất hoạt động và nhu cầu tiêu thụ cao.



Ở mảng phân phối, kênh truyền thống hiện đóng góp khoảng 65% doanh thu của Vinamilk, trong khi kênh hiện đại chiếm 20%. Đáng chú ý, hệ thống cửa hàng Vinamilk cùng thương mại điện tử đã nâng tỷ trọng doanh thu từ 11% lên 15% trong vài năm gần đây và tiếp tục được mở rộng. Doanh nghiệp dự kiến nâng số lượng cửa hàng lên khoảng 850–1.000 điểm bán vào cuối năm 2026.



Về sản phẩm, thương hiệu cao cấp Green Farm tiếp tục được xem là động lực tăng trưởng mới khi duy trì tốc độ tăng trưởng kép ba chữ số kể từ khi ra mắt năm 2024. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm Mộc Châu Creamery cũng nhận phản hồi tích cực nhờ định vị theo hướng di sản thương hiệu hơn 70 năm. Sau khi tung ra hơn 100 SKU mới trong năm 2025, Vinamilk cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trong năm nay.



Cho cả năm 2026, Vinamilk hiện vẫn giữ kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ở mức 5% đã được đại hội đồng cổ đông thông qua lần lượt là 66.477 tỷ đồng và 9.828 tỷ đồng.