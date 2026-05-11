Một công ty sắp trả cổ tức tiền mặt 25% ngay tháng này

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa thông báo sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền vào ngày 14/5 tới, với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Với hơn 23,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 59 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Công đoàn Công ty cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 40,5% sẽ nhận về phần lớn khoản chi trả.



Trước đó, vào tháng 9/2025, Rạng Đông đã hoàn tất đợt cổ tức đầu tiên với tỷ lệ 25%. ﻿

Như vậy, doanh nghiệp này tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt quen thuộc như nhiều năm gần đây.

Năm 2025, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần khoảng 6.360 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 361 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 39% so với năm trước. Theo doanh nghiệp, kết quả này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của môi trường cạnh tranh.



Cụ thể, công ty phải đối mặt với ba áp lực lớn, làn sóng hàng hóa giá rẻ từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc; sự thay đổi phương thức sản xuất dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; cùng với sự gia nhập mạnh mẽ của các tập đoàn quốc tế sở hữu nền tảng kinh doanh trực tuyến và mô hình O2O (Online to Offline).



Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ, trong khi thiên tai cuối năm 2025 gây thiệt hại đáng kể. Đáng chú ý, kho hàng của Công ty tại Nha Trang bị ngập lụt, khiến một lượng lớn hàng hóa hư hỏng.



Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được thành lập từ năm 1961, quy mô nhân sự hơn 2.500 người tính đến cuối năm 2025.﻿

Theo ông Nguyễn Hoàng Kiên - Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, đơn vị lựa chọn tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng doanh nghiệp công nghệ giải pháp, cung cấp sản phẩm đơn lẻ song song với các hệ thống tích hợp có khả năng kết nối, quản lý tập trung và tối ưu vận hành.



Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I, doanh thu công ty đạt hơn 1.795 tỷ đồng, tăng 17,5%, lợi nhuận chạm mốc 131,6 tỷ, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đơn vị cung cấp các sản phẩm chiếu sáng LED, thiết bị điện thông minh và hệ thống giải pháp cho Smart Indoor, Smart City, Smart Farm, cùng nhiều thiết kế tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trong đó, tỷ trọng đóng góp lớn là mảng công trình dự án tăng trưởng 174%, thương mại điện tử tăng 27%, xuất khẩu tăng 91%, so với cùng kỳ.



Sau nhịp giảm mạnh trong giai đoạn tháng 4-5/2025, cổ phiếu RAL hiện vẫn ở vùng giá thấp. Kết phiên 11/5, thị giá ở mức 85.600 đồng/cổ phiếu, vùng thấp nhất trong khoảng ba năm trở lại đây.