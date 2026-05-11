4 năm ròng rã nộp học phí cho trường 'quốc tế' tại Hà Nội, bất ngờ phát hiện sự thật cay đắng: Ai đứng sau St. Mary’s International School?

Theo Tạp chí Giáo dục, một phụ huynh có con từng theo học tại Trường Liên cấp St. Mary's International School (khu đô thị mới Yên Hòa, Hà Nội) đang bày tỏ lo ngại liên quan đến tính pháp lý trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục này, đồng thời đặt câu hỏi về giá trị hồ sơ học tập của học sinh sau khi chuyển trường.

Trường đã tháo biển﻿ tên

Theo đó, con của họ sinh năm 2013 đã theo học liên tục tại trường từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2025 trong điều kiện học tập ổn định, không xảy ra gián đoạn.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục chuyển trường cho con, phụ huynh cho biết họ phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Trường Liên cấp St. Mary’s International School chưa có hoặc chưa chứng minh được việc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định.

Hiện học sinh đã được tiếp nhận tại một cơ sở giáo dục khác. Dù vậy, hồ sơ học tập do trường cũ cung cấp còn thiếu nhiều giấy tờ và chưa bảo đảm đầy đủ giá trị pháp lý, khiến phía trường tiếp nhận băn khoăn về tính hợp lệ của quá trình học tập trước đó.



Chiều 6/5/2026, khuôn viên trường tại khu đô thị mới Yên Hòa trong tình trạng đóng cửa, không có học sinh học tập hay sinh hoạt. Bên ngoài cũng không còn biển tên trường. Một người trông coi tại khu vực bảo vệ cho biết học sinh đã nghỉ học từ khá lâu. Cơ sở vật chất của trường vẫn khá mới, được xây dựng khang trang với sân thể dục và nhiều cây xanh.



Sáng 7/5/2026, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa xác nhận Trường Liên cấp St. Mary’s International School chưa được cấp phép hoạt động.

Ai đứng sau?

Theo tìm hiểu, chủ đầu tư của trường là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Toàn Cầu (GIS). Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 2/12/2003, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục tiểu học. Ngoài ra, công ty còn đăng ký nhiều lĩnh vực giáo dục khác như giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông. ﻿

﻿Trường Liên cấp St. Mary’s International School có tên cũ là Trường Quốc tế Global. Năm 2019, trường này từng gây xôn xao dư luận với thông báo tuyển sinh và kèm thêm dòng chú ý được nhấn mạnh: Sau ngày 30 hàng tháng nếu chưa hoàn thiện tiền học phí PHHS vui lòng cho con ở nhà.

Thời điểm đó, trường Quốc tế Global không nằm trong danh sách 11 trường quốc tế trên địa bàn Hà Nội vừa được Sở GD&ĐT công bố. Tuy vậy, trường vẫn treo tấm hiệu "Trường Quốc tế Global" và vẫn để tên "quốc tế" kèm cạnh tên Global ở trên trang chủ và mọi văn bản thông báo trên website trường.﻿