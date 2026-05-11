FECON ký hợp đồng trị giá 3.000 tỷ đồng tại tuyến metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc

Theo hợp đồng, FECON tham gia với vai trò nhà thầu trong gói EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị – vật tư và thi công xây lắp) thuộc dự án thành phần 2. Phạm vi công việc bao gồm thi công đào hầm các đoạn S4–S5, S5–S6 và đoạn dốc Ramp ngầm bằng công nghệ TBM, cùng các hạng mục xử lý nền móng, cung cấp và lắp đặt vỏ hầm, chống thấm và hệ thống công trình phụ trợ. Gói thầu được triển khai trên cơ sở hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Pacific Construction Group – Trung Quốc).

Metro Line 5 Văn Cao – Hòa Lạc là tuyến giao thông chiến lược của Hà Nội, kết nối khu vực trung tâm với hành lang phát triển phía Tây – nơi tập trung các khu công nghệ cao, khu đô thị mới và quần thể nghiên cứu – đào tạo Đại học quốc gia. Dự án được triển khai theo mô hình EPC, đòi hỏi mức độ đồng bộ cao giữa thiết kế – thi công, cùng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn và kiểm soát rủi ro trong thi công đường hầm trong điều kiện địa chất phức tạp dưới đô thị hiện hữu.

Theo đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, dự án áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống thiết bị của Trung Quốc, đồng thời phát huy năng lực thi công và tổ chức triển khai của các nhà thầu Việt Nam. Cách tiếp cận này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ WIN-WIN giữa nhà thầu Trung Quốc và nhà thầu Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa chủ trương nội địa hóa ngành công nghiệp đường sắt nói chung và phát triển chuỗi cung ứng ngành đường sắt đô thị nói riêng tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Việc tiếp tục được lựa chọn tham gia các hạng mục ngầm trọng yếu cho thấy FECON đã và đang khẳng định vị thế tại các dự án Metro – lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật và năng lực thực thi ở mức cao. Năng lực này không đến từ một dự án đơn lẻ mà được tích lũy qua quá trình tham gia nhiều công trình lớn. Trước đó, doanh nghiệp đã góp mặt tại các tuyến Metro Line 1 Bến Thành – Suối Tiên, TP HCM và Metro Line 3 Nhổn – Ga Hà Nội, Hà Nội.

Đáng chú ý, tại Metro Line 3 Nhổn – Ga Hà Nội, FECON đã tham gia thi công và hoàn thành 4 km hầm ngầm bằng công nghệ TBM và đảm nhận xử lý nền móng toàn bộ các Ga ngầm và Giếng thông gió– là những hạng mục phức tạp nhất của dự án, với yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn công trình, kiểm soát lún và chuyển vị, kiểm soát ổn định nền địa chất và vận hành hệ thống thiết bị trong môi trường đô thị trật trội.

Chuỗi kinh nghiệm thực chiến tại các dự án có tiêu chuẩn cao đang trở thành “bảo chứng” rõ nét cho năng lực của FECON ở khía cạnh kỹ thuật công nghệ, năng lực tổ chức thi công và kiểm soát rủi ro trong các dự án hạ tầng ngầm phức tạp.

Trong dài hạn, thị trường đường sắt đô thị và đường sắt Quốc gia tại Việt Nam được đánh giá sở hữu dư địa tăng trưởng rất lớn. Theo các quy hoạch giai đoạn đến 2035, bên cạnh hệ thống đường sắt Quốc Gia trên 2000 km thì Hà Nội và TP.HCM dự kiến phát triển mạng lưới Metro với tổng chiều dài lên tới trên 1000 km, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư ước tính vượt 150 tỷ USD. Quy mô này mở ra không gian phát triển lớn cho các doanh nghiệp trong nước có năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực hạ tầng nói chung và công trình ngầm nói riêng.

Trong bối cảnh đó, việc FECON tham gia dự án Metro Line 5 Hà Nội không chỉ góp phần gia tăng backlog và tạo nền tảng doanh thu ổn định, mà còn là bước tiến vững chắc trong chiến lược nâng cao năng lực thi công và từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị tại thị trường nội địa.