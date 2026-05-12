Chiến lược "độc bản" của AREUS by BM Windows trong phân khúc nhôm kính siêu sang

AREUS by BM Windows mang đến giải pháp về mặt dựng và cửa nhôm kính, kiến tạo không gian sống cho nhà villa, biệt thự.... Đây còn được biết đến là bước đi chiến lược, được xem như "đứa con tinh thần" với kỳ vọng nâng tầm thương hiệu Việt trong lĩnh vực mặt dựng và cửa nhôm kính cao cấp.

Với sự đầu tư mạnh mẽ, những năm trở lại đây, BM Windows gây chú ý với việc mở rộng ra quốc tế như: dự án One Bloor West (The One) - tòa tháp supertall đầu tiên của Canada, khách sạn Marriott Courtyard (Mỹ) hay biệt thự nghỉ dưỡng Turtle Bay tại Hawaii…

Với vị thế trên thị trường nhôm kính, BM Windows như một bảo chứng cho thương hiệu AREUS - "kiến tạo giá trị sống", nơi mỗi hệ façade, mỗi hệ cửa nhôm kính góp phần định hình phong cách kiến trúc.

AREUS được hiểu là nhánh riêng của nhà thầu này, nhằm chinh phục phân khúc "siêu sang", không chỉ dừng ở tiêu chuẩn kỹ thuật mà tiến vào không gian giá trị cao hơn, nơi sản phẩm phản ánh đẳng cấp, gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân của gia chủ và kiến trúc sư.

"Không phải ngẫu nhiên BM Windows phát triển AREUS như một thương hiệu riêng. Trong bối cảnh thị trường cao cấp phân hóa mạnh, nhóm khách hàng thượng lưu đòi hỏi nhiều hơn các tiêu chuẩn thông thường: họ tìm kiếm sự khác biệt, cá nhân hóa và trải nghiệm sống mang dấu ấn riêng.", Bà Hoàng Bích Thủy - Giám đốc AREUS nhấn mạnh.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu trong hành trình của AREUS là sự hiện diện tại khu đô thị Ciputra, TP. Hà Nội, nơi được biết đến với không gian sống chuẩn quốc tế, kiến trúc đồng bộ và cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đến nay, thương hiệu đã và đang triển khai hơn 200 căn villa trên toàn quốc, từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, An Giang… đến các thành phố du lịch như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc... Mỗi công trình là một minh chứng cho cách tiếp cận: chọn lọc, cá nhân hóa và đặt trải nghiệm sống làm trung tâm. AREUS đang từng bước mở rộng dấu ấn vào các dự án biệt thự cao cấp và nhà ở tư nhân tại nhiều khu đô thị khắp cả nước.

Breathin’ 5 House, Vũng Tàu

Block-Box Villa, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM

Công ty cũng không giấu tham vọng tạo nền tảng về tiêu chuẩn quốc tế cho thị trường Việt Nam, theo đó mỗi công trình đều mang yêu cầu riêng biệt về thiết kế và cá nhân hóa.

Bằng cách đi sâu vào phân khúc ngách khi mang lại giá trị sản phẩm chất lượng, dịch vụ cao cấp, AREUS by BM Windows đã chọn cho mình một lối đi riêng: Chậm hơn nhưng sâu hơn, tinh tế hơn để chạm đến "điểm rơi" cảm xúc của những khách hàng khó tính nhất.