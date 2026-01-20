Aeon Mall Việt Nam tăng vốn thêm 2.700 tỷ

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, nổi tiếng với chuỗi TTTM Aeon Mall thương hiệu Nhật, vừa có công bố tăng vốn điều lệ lên 23.755,7 tỷ đồng.

Vốn điều lệ mới này tăng từ mức 20.987,8 tỷ đồng, tức là thêm gần 2.770 tỷ, tương đương 13%. Số vốn này được ủy quyền cho 3 người, mỗi người 33%, trong đó có Tổng giám đốc Nakagawa Tetsuyuki.

AEON hiện là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài nước Nhật Bản. AEON chính thức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức Văn phòng Đại diện (01/12/2009 – 10/07/2012).

Hiện tại, Aeon đang có 7 TTTM tại cả 3 miền nước ta, trong đó địa chỉ đầu tiên là Aeon Mall Tân Phú Celadon, còn địa điểm mới nhất là Aeon Mall Huế.﻿ Aeon đang có chương trình nâng tổng số địa điểm lên 11, với cái tên mới nhất là Aeon Mall Trấn Biên tại Đồng Nai.

Hồi tháng 9/2024, ﻿ông Furusawa Yasuyuki, khi đó là Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết Aeon đã đầu tư 1,5 tỷ USD ở Việt Nam và tập đoàn coi trọng Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai sau quê nhà Nhật Bản.

Trong báo cáo tổng kết năm tài khóa 2024 (1/3/2024-28/2/2025), đại gia bán lẻ Nhật Aeon Mall cho biết doanh thu hoạt động (operating revenue) ở Việt Nam tăng 13,5% so với cùng kỳ lên 17,3 tỷ yên, tương đương 2.987 tỷ đồng.