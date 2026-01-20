Hạ tầng Gelex tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

CTCP Hạ tầng Gelex vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ công ty tăng thêm 1.000 tỷ đồng.

Sau thay đổi này, vốn điều lệ công ty tăng từ 7.900 tỷ đồng lên 8.900 tỷ đồng. ﻿

Người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc Lương Thanh Tùng. Đây cũng là ﻿Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Gelex.

Việc tăng vốn được ghi nhận sau khi Hạ tầng GELEX đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), mệnh giá 10.000 đồng.

﻿100 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX đã bán thành công cho 172 nhà đầu tư, trong đó khối lượng bán cho nhà đầu tư nước ngoài là 16,4 triệu cổ phiếu. Giá đấu thành công dao động từ 28.000-35.000 đồng/cp; mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu . Tổng số tiền Hạ tầng GELEX thu về từ đợt đấu giá tương ứng 2.882 tỷ đồng.

Hạ tầng GELEX là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, bên cạnh Điện lực GELEX (GELEX Electric – Mã chứng khoán: GEE), giữ vai trò quản lý vốn tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu gồm bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch. Doanh nghiệp hiện sở hữu và đầu tư vào nhiều thương hiệu lớn trên thị trường như Viglacera, Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Nước sạch Sông Đà, Titan Hải Phòng.

Tính đến hết quý 3/2025, tổng tài sản của Hạ tầng GELEX đạt 41.396 tỷ đồng. Doanh thu thuần 9 tháng năm 2025 đạt 9.999 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ. Năm 2025, Hạ tầng GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng.