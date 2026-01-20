Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 20/1: Công ty phân bón báo LNTT tăng hơn 300%, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

20-01-2026 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 20/1: Công ty phân bón báo LNTT tăng hơn 300%, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

Bức tranh lợi nhuận quý 4/2025 tiếp tục đón nhận những con số tăng trưởng ấn tượng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 20/1:

VPBank (VPB) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 10.229 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, VPBank ghi nhận mức lãi 30.625 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với thực hiện năm 2024.

Nhóm Chứng khoán ghi nhận nhiều doanh nghiệp tăng trưởng cao. OCBS ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 lên tới 870%, đạt 44 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, đơn vị này lãi 145 tỷ đồng, tăng trưởng 761%.

VPS tiếp tục duy trì vị thế với lợi nhuận quý 4 đạt 1.279 tỷ đồng, đưa lãi cả năm lên mức 4.471 tỷ đồng.

VietCap Securities (VCI) và KIS đều ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 trên 100%, lần lượt đạt 544 tỷ đồng và 249 tỷ đồng.

Trong mảng sản xuất và năng lượng, Phân lân Ninh Bình (NFC) gây bất ngờ với lợi nhuận quý 4 tăng trưởng 337%, đạt 59 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, doanh nghiệp phân bón này mang về 179 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 220%.

Trái ngược với đà tăng trưởng chung, một số doanh nghiệp vẫn đang gặp khó. DRC ghi nhận lợi nhuận quý 4 sụt giảm 29%, lãi cả năm 151 tỷ đồng.

Garmex Saigon (GMC) và Thủy sản 4 (TS4) đều báo lỗ khoảng 3 tỷ đồng trong quý 4.

Lixco (LIX) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm nhẹ 3%, đạt 80 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 và ước tính lợi nhuận năm 2025:﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia Đông Âu lập hãng bay 300 tỷ: Không đối đầu trực diện với Vietjet, Vietnam Airlines

Đại gia Đông Âu lập hãng bay 300 tỷ: Không đối đầu trực diện với Vietjet, Vietnam Airlines Nổi bật

Tin nóng về tuyến đường sắt cao tốc 5,3 tỷ USD của VinSpeed

Tin nóng về tuyến đường sắt cao tốc 5,3 tỷ USD của VinSpeed Nổi bật

Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê sân pickleball lấy 3 triệu đồng/ngày, vẫn lỗ

Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê sân pickleball lấy 3 triệu đồng/ngày, vẫn lỗ

00:09 , 20/01/2026
Một 'đại gia' Hải Phòng bất ngờ nhảy vào nuôi heo, muốn vượt mặt tỷ phú Trần Đình Long về chỉ số quan trọng

Một 'đại gia' Hải Phòng bất ngờ nhảy vào nuôi heo, muốn vượt mặt tỷ phú Trần Đình Long về chỉ số quan trọng

00:06 , 20/01/2026
Hạ tầng Gelex tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

Hạ tầng Gelex tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng

00:03 , 20/01/2026
Công ty cảng biển 6.000 tỷ báo lãi kỷ lục, EPS 7.350 đồng, tiền mặt chiếm 50% tài sản

Công ty cảng biển 6.000 tỷ báo lãi kỷ lục, EPS 7.350 đồng, tiền mặt chiếm 50% tài sản

00:02 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên