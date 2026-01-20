Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 20/1: Công ty phân bón báo LNTT tăng hơn 300%, nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 20/1:

VPBank (VPB) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 10.229 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, VPBank ghi nhận mức lãi 30.625 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với thực hiện năm 2024.

Nhóm Chứng khoán ghi nhận nhiều doanh nghiệp tăng trưởng cao. OCBS ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 lên tới 870%, đạt 44 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, đơn vị này lãi 145 tỷ đồng, tăng trưởng 761%.

VPS tiếp tục duy trì vị thế với lợi nhuận quý 4 đạt 1.279 tỷ đồng, đưa lãi cả năm lên mức 4.471 tỷ đồng.

VietCap Securities (VCI) và KIS đều ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 trên 100%, lần lượt đạt 544 tỷ đồng và 249 tỷ đồng.

Trong mảng sản xuất và năng lượng, Phân lân Ninh Bình (NFC) gây bất ngờ với lợi nhuận quý 4 tăng trưởng 337%, đạt 59 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, doanh nghiệp phân bón này mang về 179 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 220%.

Trái ngược với đà tăng trưởng chung, một số doanh nghiệp vẫn đang gặp khó. DRC ghi nhận lợi nhuận quý 4 sụt giảm 29%, lãi cả năm 151 tỷ đồng.

Garmex Saigon (GMC) và Thủy sản 4 (TS4) đều báo lỗ khoảng 3 tỷ đồng trong quý 4.

Lixco (LIX) ghi nhận lợi nhuận quý 4 giảm nhẹ 3%, đạt 80 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 và ước tính lợi nhuận năm 2025:﻿