Sự kiện của công ty CNC

Tại sự kiện tổng kết hoạt động kinh doanh tổ chức chiều 17/1/2026 tại Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc CNC Group đã công bố chính thức mở rộng sang chăn nuôi heo.

CNC Group có tên đầy đủ là CTCP Dinh dưỡng quốc tế CNC, thành lập tại Hải Dương (cũ), với vốn điều lệ mới nhất là 160 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi với các thương hiệu Vicoem (thức ăn nuôi heo, gia cầm), eFarm (thức ăn cho cá﻿

Động thái bước chân sang ngành chăn nuôi đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng của doanh nghiệp từ đơn vị thuần sản xuất thức ăn chăn nuôi (Feed) sang mô hình khép kín 3F (Feed – Farm – Food).

Tham vọng 140.000 tổng đàn heo vào năm 2032

Theo kế hoạch được công bố, năm 2026 được xác định là năm bản lề để CNC Group bắt đầu đầu tư vào chăn nuôi. Chiến lược của doanh nghiệp này là phát triển song song các mô hình trại thuê, gia công và tự đầu tư với quy mô trại dao động từ 600 đến 2.400 nái.

Sở Tài chính TP. Hải Phòng đã phê duyệt thành lập pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Chăn nuôi CNC vào đầu tháng 12/2025 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc công ty thành viên này.

Theo lộ trình tăng trưởng quy mô đàn, giai đoạn đầu, doanh nghiệp tập trung phát triển đàn nái và phân phối heo con. Mảng chăn nuôi heo thịt thương phẩm dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2029. Mục tiêu dài hạn đến năm 2032, tổng quy mô đàn của CNC sẽ đạt mức 40.000 heo nái và gần 100.000 heo thịt.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, con số 40.000 heo nái là một tham vọng rất lớn, thậm chí vượt qua quy mô hiện tại của nhiều "ông lớn" trong ngành. Đơn cử như công ty Nông nghiệp Hòa Phát (thuộc tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long) - sau 10 năm thành lập - đang sở hữu 7 cụm trang trại nuôi heo trên diện tích gần 388ha, với quy mô khoảng 23.250 heo nái và 146.000 heo thịt.

Về mảng thức ăn chăn nuôi, Hòa Phát đang vận hành 2 nhà máy tại Hưng Yên và Đồng Nai với tổng công suất thiết kế 600.000 tấn/năm.

Như vậy, nếu hoàn thành đúng kế hoạch, quy mô đàn nái của "tân binh" CNC Group vào năm 2032 sẽ vượt xa năng lực hiện tại của Hòa Phát, dù quy mô heo thịt thương phẩm vẫn thấp hơn con số 146.000 con mà "vua thép" đang nắm giữ.

Về chỉ tiêu tài chính, mảng chăn nuôi được kỳ vọng sẽ đóng góp 1.300 – 1.500 tỷ đồng vào cơ cấu doanh thu của tập đoàn CNC ngay trong năm 2028.

Ngược dòng thị trường thức ăn chăn nuôi

Quyết định mở rộng sang mảng Farm của CNC Group diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa kết thúc năm tài chính 2025 với các chỉ số tăng trưởng dương.

Số liệu báo cáo cho thấy, tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi (TĂCN) bán ra của CNC trong năm 2025 đạt 226.000 tấn, tăng trưởng gần 10% so với năm 2024. Trong cơ cấu sản phẩm, thức ăn cho heo thịt chiếm tỷ trọng lớn nhất với 55%, tiếp theo là thức ăn cho gà thịt chiếm 30%.

Đáng chú ý, năng lực sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp ghi nhận sự bứt tốc vào giai đoạn cuối năm khi riêng tháng 12/2025, sản lượng đạt mốc kỷ lục hơn 24.000 tấn. Hệ thống phân phối hiện tại của CNC bao gồm hơn 500 nhà phân phối, trong đó tỷ lệ đại lý gắn bó trên 5 năm chiếm hơn 40%.

Ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CNC Group, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hoàng. Báo Nông nghiệp và Môi trường

Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng TĂCN trong giai đoạn tới sẽ đạt mức 240.000 – 260.000 tấn/năm.