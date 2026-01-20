Công ty cảng biển 6.000 tỷ báo lãi kỷ lục, EPS 7.350 đồng, tiền mặt chiếm 50% tài sản

Cảng Gò Dầu

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025, Cảng Đồng Nai đạt doanh thu thuần hơn 430 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 153,5 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp ở mức 35,6%.

Đà tăng trưởng trong quý đến từ chính sách thu phí hạ tầng cảng biển thuận lợi tại TP.HCM, giúp công ty khai thác hiệu quả tuyến sà lan về khu vực Cái Mép và TP.HCM. Việc ứng dụng công nghệ E-port và đầu tư thiết bị mới đã hỗ trợ sản lượng container tăng 3% và sản lượng hàng tổng hợp tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu tăng 65,4% lên 16,8 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi. Chi phí tài chính giảm 22,5% còn 1,4 tỷ đồng nhờ giảm dư nợ gốc vay. Dù chi phí bán hàng tăng 25%, việc tiết giảm 29,3% chi phí quản lý doanh nghiệp đã giúp lợi nhuận sau thuế quý 4 của PDN đạt 103,9 tỷ đồng, tăng 19,7%.

Kết quả kinh doanh PDN

Lũy kế cả năm 2025, Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu thuần 1.575 tỷ đồng, tăng 17,8%. Lợi nhuận trước thuế đạt 545,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 436,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2025 đạt 7.350 đồng.

Cơ cấu tài sản PDN

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.843 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản ghi nhận lượng tiền mặt lớn với tổng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng) đạt xấp xỉ 900 tỷ đồng, chiếm 48,8% tổng tài sản.

Cảng Đồng Nai hiện là đơn vị khai thác cảng biển hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ, chuyên cung cấp dịch vụ bốc xếp, kho bãi và vận tải hàng hóa (container, hàng tổng hợp). Về cơ cấu sở hữu, Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) hiện là công ty mẹ nắm giữ 51% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (Sowatco) cũng là cổ đông lớn sở hữu 20,25% cổ phần.

Về nguồn vốn, nợ phải trả ở mức 358,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn giảm còn 95,2 tỷ đồng so với mức 120,4 tỷ đồng hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.485 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 380 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 474,5 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu PDN

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/01/2026, cổ phiếu PDN giao dịch ở mức 112.300 đồng/cp. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 6.240 tỷ đồng, hệ số P/E khoảng 15,2 lần.