Quá khó khăn: Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm phải cho thuê sân pickleball lấy 3 triệu đồng/ngày, vẫn lỗ

CTCP Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC) vừa công bố BCTC quý 4/2025 với doanh thu thuần 486 triệu đồng, lỗ ròng hơn 3 tỷ đồng.

Như vậy, Garmex Sài Gòn khép lại năm 2025 với cả 4 quý thua lỗ, nâng chuỗi quý lỗ liên tiếp lên 7 và đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp không có lợi nhuận.



Tính chung cả năm 2025, GMC lỗ ròng gần 24 tỷ đồng. Mức lỗ này thấp hơn con số gần 30 tỷ đồng của năm 2024 và là mức thấp nhất trong giai đoạn 2022–2025. Tuy nhiên, kết quả trên cho thấy doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi xu hướng suy giảm kéo dài.



Năm 2025, doanh thu thuần của GMC đạt hơn 1,8 tỷ đồng, giảm thêm 14% so với năm trước trong khi giai đoạn đỉnh cao năm 2020, doanh thu từng đạt xấp xỉ 1.500 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu cho thấy gần 2/3 nguồn thu đến từ giao dịch với CTCP VinaPrint (VPR), chủ yếu là cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball – nguồn thu mới trong năm qua và mang lại bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày.



Trong năm 2025, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 32,3 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt xa quy mô doanh thu.

Đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế tăng lên gần 128 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm xuống dưới 342 tỷ đồng. GMC vẫn duy trì lượng tiền gửi ngân hàng gần 70 tỷ đồng, với sự dịch chuyển đáng kể sang tiền gửi kỳ hạn trên ba tháng. Giá trị tiền gửi dài hạn tăng lên hơn 56 tỷ đồng, từ mức 680 triệu đồng đầu năm, chủ yếu do điều chỉnh kỳ hạn tại Eximbank và MB Bank.



Trong khi đó, tồn kho gần như chưa thay đổi khi giá trị cuối năm ở mức xấp xỉ 109 tỷ đồng, trong đó hơn 98% là thành phẩm, kèm theo gần 15 tỷ đồng dự phòng giảm giá.



Sự suy giảm của Garmex Sài Gòn có nguyên nhân đến việc đứt gãy nguồn đơn hàng từ Gilimex – đối tác gia công từng đóng vai trò quan trọng và hiện vướng tranh chấp kéo dài với Amazon.

Từ tháng 5/2023, Garmex Sài Gòn đã phải dừng hoạt động sản xuất may mặc và chuyển hướng tìm kiếm nguồn thu mới, trong đó hoạt động cho thuê sân pickleball đang trở thành mảng chủ yếu.

Trong văn bản giải trình, công ty cho biết tính đến thời điểm này, Công ty tiếp tục không có đơn hàng may trang phục. Công ty vẫn đang thực hiện nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển Công ty trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, Công ty tập trung:



- Tiếp tục tiết giảm chi phí.



- Thực hiện thanh lý các tài sản không sử dụng.



- Tiếp tục theo dõi, thúc đẩy đối tác giao hàng.



- Theo dõi, thúc đẩy Công ty cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư.



- Kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng.



- Khai thác các mặt bằng hiện hữu của công ty.