Aeon Mall Hạ Long 5.200 tỷ đồng tăng tốc: 500 – 600 kỹ sư, công nhân làm liên tục 3 ca/ngày cả cuối tuần, chủ đầu tư dự kiến khai trương vào cuối năm 2026

Thông tin từ Báo Quảng Ninh, hiện Aeon Mall Hạ Long đang được các đơn vị tăng tốc thi công, phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác vào cuối năm 2026.

Dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long do Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam làm chủ đầu tư đã chính thức được khởi công vào tháng 2/2025 tại phường Bãi Cháy, với tổng diện tích hơn 13ha. Trong đó, diện tích quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại chiếm 9,1ha, còn diện tích dành cho đầu tư hạ tầng giao thông đấu nối là 3,92ha. Tổng mức đầu tư của dự án vượt 5.200 tỷ đồng.



Đến nay, các hạng mục móng và kết cấu chính của 3/5 tầng thiết kế đã được hoàn thiện. Trên công trường luôn duy trì lực lượng từ 500–600 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc liên tục 3 ca/ngày, kể cả cuối tuần. Tiến độ được giám sát chặt chẽ từng ngày để đảm bảo đúng cam kết với tỉnh Quảng Ninh.

Ông Innui Shinichiro, Tổng Quản lý Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hạ Long, cho biết trong quá trình triển khai, dự án nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đặc biệt là trong công tác thủ tục hành chính, cấp phép cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật.



Dự án Aeon Mall Hạ Long được định vị là trung tâm thương mại hạng nhất, có tổng diện tích sàn 208.000m² với đầy đủ tiện ích như khu ẩm thực, giải khát, khu vui chơi trẻ em, không gian bán lẻ và rạp chiếu phim.

Nhờ vị trí nằm tại trung tâm dịch vụ – du lịch của Quảng Ninh cùng hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ, dự kiến mỗi năm trung tâm sẽ thu hút khoảng 10 triệu lượt khách và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động.



Ông Inui Shinichiro cho biết thêm, với tiến độ hiện nay, các nhà thầu cam kết sẽ cơ bản hoàn tất các hạng mục chính và phụ trợ vào đầu tháng 10/2026.

Chủ đầu tư cũng đang lên kế hoạch để khai trương trung tâm thương mại vào khoảng giữa tháng 11 đến tháng 12/2026, kỳ vọng mang lại không gian mua sắm, giải trí hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao đời sống cộng đồng, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương.

﻿Tính đến nay, ở Việt Nam đang có 7 TTTM Aeon Mall đang hoạt động, bao gồm Tân Phú Celadon (TP.HCM), Bình Dương Canary, Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM), Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), Aeon Mall Hải Phòng – Lê Chân (Hải Phòng), Aeon Mall Huế.