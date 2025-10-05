Aeon Mall tại Bắc Ninh với mức đầu tư 4.000 tỷ đồng dự kiến sẽ động thổ vào giữa tháng 12/2025

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn làm việc với Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland - đối tác chiến lược của Aeon Mall Việt Nam về tình hình triển khai dự án tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại Bắc Ninh, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đang phối hợp đầu tư dự án trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại phường Tân Tiến với diện tích hơn 7,6 hecta, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng . Đến nay, dự án đã hoàn thành thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường; đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tổng Giám đốc TNHH Aeon Mall Việt Nam Nakagawa Tetsuyuki cho biết, hiện nay, Aeon Mall Việt Nam đang tập trung triển khai chiến lược ngành hàng và chiến lược khách thuê với mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng này vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa đạt như kỳ vọng . Sau khi hoàn tất các công việc nêu trên, công ty sẽ khẩn trương trình hồ sơ xin chủ trương phê duyệt dự án. Nguyên nhân của sự chậm trễ xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự thấu hiểu, đồng hành và tạo điều kiện của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại tỉnh.

Ông Nguyễn Công Hà, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Newland - chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Tân Tiến cho biết, hiện nay, dự án đã hoàn thành việc giao đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính; hiện đang nộp hồ sơ xin thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo luật định để làm cơ sở xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025. Công ty Cổ phần đầu tư Newland và đối tác Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam dự kiến hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong tháng 11/2025, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 - dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn Bắc Ninh làm điểm đến đầu tư. Đồng thời, nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2028. Vì vậy, việc triển khai các dự án của Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tại tỉnh là căn cứ góp phần thúc đẩy tỉnh sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Bày tỏ mong muốn tổ chức động thổ dự án tại phường Tân Tiến vào ngày 19/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các công ty khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của dự án. Đồng thời, khẳng định, đối với các thủ tục liên quan đến chính quyền địa phương, tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện để triển khai thực hiện, đưa vào “danh mục luồng xanh, ưu tiên đặc biệt” để đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn sau khi hoàn tất các thủ tục, khởi công dự án, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để dự án sớm hiện hữu tại tỉnh Bắc Ninh, phấn đấu khánh thành vào ngày 1/7/2027 , tạo giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân địa phương.

Đầu tháng 10/2025, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết Aeon sẽ mở rộng quy mô hoạt động ở Việt Nam gấp 3 lần vào năm 2030.

Hiện tập đoàn vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (gồm cả mô hình tinh gọn), 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi, 29 cửa hàng chuyên doanh. Trong đó, ba cửa hàng mới dự kiến sẽ khai trương trước cuối năm 2025﻿