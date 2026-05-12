Kế toán trưởng của một công ty họ dầu khí nộp đơn xin từ chức, đề nghị chuyển sang Chuyên gia kế toán hoặc chức danh chuyên môn khác

Ngày 11/5, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi - mã CK: PQN) đã nhận được Đơn xin từ chức của ông Trịnh Lương Một, đề ngày 11/5/2026 về việc xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán của PTSC Quảng Ngãi.



Theo đơn xin từ chức của ông Một, theo chủ trương của Tổng công ty về công tác luân chuyển, điều động, kiện toàn đội ngũ cán bộ tại Tổng công ty và các Đơn vị, ông thuộc trường hợp được xem xét theo phương án chung.

Sau khi tự xem xét năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, cũng như điều kiện thực của cá nhân và hoàn cảnh gia đình, ông Một đề nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính Kế toán PTSC Quảng Ngãi và bố trí cho ông được công tác tại vị trí Chuyên gia kế toán hoặc chức danh chuyên môn khác phù hợp với nhu cầu của Công ty và năng lực của cá nhân.

Ông Trịnh Lượng Một có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân kinh doanh Thương mại, Cao đẳng Kế toán. Ông được bổ nhiệm lần đầu chức vụ Kế toán trưởng vào tháng 10/2014 và được bổ nhiệm lại vào tháng 11/2017.﻿

Trước đó vài ngày, ngày 8/5, PQN cũng đã nhận được đơn xin từ chức của bà Hồ Thị Kim Ánh về việc xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên và Trưởng Ban Kiểm soát của PTSC Quảng Ngãi theo nguyện vọng cá nhân.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) tiền thân là chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Quảng Ngãi được thành lập tại thời điểm Dung Quất - Quảng Ngãi được chọn là nơi xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. ﻿PTSC Quảng Ngãi hoạt động trong các lĩnh vực căn cứ cảng và logistics, tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí, gia công chế tạo cơ khí, xây lắp công trình công nghiệp, bảo dưỡng và sửa chữa.

﻿Về kết quả kinh doanh, trong quý 1/2026, PQN ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 422 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần quý 1/2025.