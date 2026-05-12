Thế "tiến thoái lưỡng nan" của FPT Telecom

Ngày 11/5, CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã: FOX) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.

Cụ thể, theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 5/5/2026, FPT Telecom hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành do chưa thỏa mãn điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

FPT Telecom cho biết sẽ nghiên cứu và triển khai các phương án phù hợp nhằm khắc phục tình trạng này, bảo đảm đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện công ty đại chúng trong thời hạn theo quy định.

Cơ cấu hiện tại của FOX, từ tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu hơn 50% vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Ngoài ra, FPT Telecom còn 1 cổ đông lớn khác là Tập đoàn FPT nắm 45,7% cổ phần.

Tổng cộng hai cổ đông này đã chiếm tới hơn 95,7% cổ phần. Như vậy, tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi (free-float) trên thị trường chỉ còn khoảng 4,3% – thấp hơn rất nhiều so với con số 10% tối thiểu theo luật định.

Để khắc phục tình trạng này, FOX cần tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, các phương án đều vấp phải những rào cản khó khăn.

Việc chuyển giao cổ phần FOX từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Do đó, việc Bộ Công an giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức chi phối (50%) là kịch bản rất khó xảy ra trong ngắn hạn.

Mặc dù từ 1/1/2026, FPT đã chuyển phương pháp kế toán từ "công ty con" sang "công ty liên kết" đối với FOX, nhưng đây vẫn là một trong những mảng kinh doanh quan trọng của FPT. Do đó, FPT cũng khó có khả năng bán bớt cổ phần để tăng tính đại chúng cho FOX hoặc có bán cũng bán rất ít.﻿

FPT Telecom thành lập từ tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Sản phẩm được giới thiệu là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

Trong quý 1, FPT Telecom ghi nhận doanh thu đạt hơn 5.158 tỷ đồng tăng 12,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, FPT Telecom lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 5.100 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm trước.