Cước tàu biển tăng trở lại, doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì?

Theo Bằng Lăng/VTCnews | 12-05-2026 - 17:09 PM | Doanh nghiệp

Đầu tháng 5, giá cước vận tải container trên tuyến Á - Mỹ bất ngờ đảo chiều tăng sau khi nhiều hãng tàu áp dụng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), chỉ số giá cước container thế giới do Drewry công bố ngày 7/5 cho thấy giá cước bình quân vận chuyển container 40 feet đã tăng 3%, lên mức 2.286 USD, chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp trước đó.

Đà tăng chủ yếu đến từ tuyến vận tải xuyên Thái Bình Dương khi các hãng tàu bắt đầu áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu khẩn cấp và phụ phí mùa cao điểm.

Nguồn: VASEP

Cụ thể, giá cước tuyến Thượng Hải - New York tăng 7%, lên 3.721 USD/container 40 feet; tuyến Thượng Hải - Los Angeles tăng 5%, đạt 3.062 USD/container 40 feet.

Hiện hãng tàu MSC đã nâng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp trên tuyến châu Á - bờ Đông Mỹ lên 644 USD/container 40 feet và tuyến châu Á - bờ Tây Mỹ lên 467 USD. Trong khi đó, CMA CGM áp dụng phụ phí mùa cao điểm ở mức 2.000 USD/container kể từ ngày 1/5.

Đáng chú ý, diễn biến tăng giá cước xảy ra trong bối cảnh lượng hàng nhập khẩu container vào Mỹ có dấu hiệu chững lại, trong tháng 4 đạt khoảng 2,28 triệu TEU, giảm 3,2% so với tháng trước và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng lượng nhập khẩu giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc đạt 680.778 TEU trong tháng 4, giảm 4,3% so với tháng trước và thấp hơn khoảng 33% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 7/2024.

Dù nhập khẩu từ một số quốc gia châu Á khác như Thái Lan và Nhật Bản có tăng nhưng mức tăng này chưa đủ bù đắp cho sự sụt giảm từ Trung Quốc, khiến tổng nhập khẩu từ 10 nước cung ứng lớn nhất vào Mỹ giảm 3,1%.

Ở chiều vận tải Á - Âu, mặt bằng giá cước hiện ổn định hơn. Tuyến Thượng Hải - Rotterdam tăng nhẹ 2%, lên 2.170 USD/container 40 feet; tuyến Thượng Hải - Genoa tăng 1%, lên 3.075 USD.

Tuy nhiên, Drewry cho rằng khả năng các hãng tàu triển khai thành công các đợt tăng giá cước mới trong tháng 5 sẽ gặp nhiều thách thức do nhu cầu vận tải còn yếu và tình trạng dư thừa công suất tàu vẫn tiếp diễn.

Trước tình hình này, VASEP khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các ngành hàng phụ thuộc nhiều vào tuyến đi Mỹ, cần theo dõi sát về đợt tăng giá cước vì không chỉ đến từ vấn đề cung - cầu vận tải mà còn từ phụ phí do hãng tàu áp dụng.

Doanh nghiệp nên rà soát lịch giao hàng, các điều khoản về cước và phụ phí trong hợp đồng vận tải, đồng thời chủ động làm việc sớm với đối tác giao nhận để hạn chế rủi ro phát sinh chi phí trong mùa cao điểm.

