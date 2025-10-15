Doanh nghiệp "ngồi trên lửa" khi cảng ở TP HCM ngưng đón khách du lịch tàu biển

Ngày 15-10, Tập đoàn Royal Caribbean (RCG) đã có văn bản gửi UBND TP HCM, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan về việc tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế tại khu vực Cái Mép – Thị Vải (TP HCM).

Hiện tại, tập đoàn này đang gặp sự cố gián đoạn vận hành nghiêm trọng tại Việt Nam.

Tập đoàn Royal Caribbean là tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới có trụ sở tại Miami - Mỹ, phục vụ hàng triệu du khách mỗi năm tới các điểm đến nổi bật trên toàn cầu. Năm 2024, Royal Caribbean thực hiện 80 chuyến tàu tới Việt Nam và dự kiến nâng lên 100 chuyến trong năm 2025.

Theo thông báo từ các đối tác cảng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon Newport), các cảng tại phường Phú Mỹ, TP HCM sẽ dừng tiếp nhận tàu khách từ tháng 10-2025 bao gồm: Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép (Cảng TCCT), Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (Cảng TCIT) và Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (Cảng TCTT).

"Việc dừng tiếp nhận tàu liên quan tới thủ tục bổ sung công năng tiếp nhận tàu biển du lịch tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Tuy nhiên, việc hủy hành trình đột ngột này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình và hoạt động của chúng tôi. Cụ thể, ngày 18-10 tới, tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách dự kiến cập Cảng TCCT sẽ không thể tiến hành, gây thiệt hại lớn cho hành khách và tập đoàn" – văn bản của Royal Caribbean nêu.

Cũng theo tập đoàn này, nếu sự cố trên không được giải quyết ngay lập tức, các cảng tại khu vực TP HCM không thể tiếp nhận tàu khách quốc tế cỡ lớn. Do vậy, Royal Caribbean sẽ buộc phải đưa TP HCM ra khỏi danh sách điểm đến trong chương trình hoạt động tại châu Á.

Một tàu biển quốc tế cập cảng Phú Mỹ, tháng 3-2025

"Theo quy định hoạt động và thông lệ sắp xếp kế hoạch kinh doanh, sau khi các điểm đến đủ điều kiện tiếp nhận tàu, sẽ mất 3 năm để đưa các chuyến tàu quay trở lại Việt Nam. Với tình hình cấp bách, đề nghị các quý lãnh đạo tạo điều kiện và cho phép 3 cảng nêu trên tiếp tục tiếp nhận tàu du lịch biển có trọng tải lớn trong thời gian tới" – đại diện Royal Caribbean kiến nghị.

Cũng liên quan tới vướng mắc trên, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng vừa có văn bản gửi Sở Du lịch TP HCM hỗ trợ kiến nghị thống nhất chủ trương cho các cảng container, cảng tổng hợp ở khu vực Cái Mép – Thị Vải được thí điểm tiếp nhận đón tàu khách quốc tế nhằm bảo đảm hoạt động lữ hành.

Theo đó, Lữ hành Saigontourist cùng các đối tác đại lý tàu biển, tổ chức các chương trình tham quan du lịch cho lượng lớn khách quốc tế (trung bình hơn 3.000 khách/ chuyến) từ các hãng tàu lớn như Celebrity Cruises, Royal Caribbean Cruise Limited… khi họ ghé cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thời gian qua.

Nguy cơ phải hủy chuyến tàu biển hàng loạt

"Theo quy định, các cảng container, cảng tổng hợp cần bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách vào Giấy phép công bố hoạt động cảng biển. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý này đòi hỏi thời gian, trong khi lịch trình tàu khách quốc tế đã được chốt từ lâu và không thể thay đổi. Việc trì hoãn thủ tục đang đe dọa trực tiếp đến lịch trình của các chuyến tàu đã lên kế hoạch" – đại diện Lữ hành Saigontourist lo lắng.

Các hãng tàu quốc tế buộc phải hủy chuyến hàng loạt nếu các cảng ở TP HCM ngưng tiếp nhận tàu

Đơn cử, từ nay đến hết tháng 4-2026, Lữ hành Saigontourist dự kiến còn khoảng 15 chuyến tàu khách quốc tế với khoảng 40.000 lượt khách đang chờ được tiếp nhận.

"Nếu không kịp thời giải quyết, các hãng tàu quốc tế buộc phải hủy chuyến hàng loạt, gây thiệt hại nghiêm trọng đến doanh thu du lịch của TP HCM, làm phá vỡ các hợp đồng đã ký kết của Lữ hành Saigontourist và ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh du lịch quốc gia trong mắt đối tác quốc tế" – đại diện công ty lo lắng.

Lữ hành Saigontourist kiến nghị Sở Du lịch TP HCM xem xét, báo cáo và kiến nghị lên Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, cùng các cơ quan có thẩm quyền, cho phép các cảng container, cảng tổng hợp tại khu vực Cái Mép – Thị Vải được thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế từ nay đến hết tháng 12-2026.