Phó Thủ tướng: Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất

15-10-2025 - 07:44 AM | Bất động sản

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu cổ phần hóa không phải để doanh nghiệp bán đất, mà giúp họ nâng cao năng lực, phát triển bền vững.

Tại cuộc họp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn doanh nghiệp nhà nước ngày 14/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng dự thảo này không nên hướng dẫn chi tiết những nội dung liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng. Thay vào đó, việc này sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai.

Ông lưu ý các quy định phải đảm bảo quá trình cổ phần hóa không để xảy ra tình trạng thất thoát địa tô chênh lệch, thâu tóm đất. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cổ phần hóa không phải để bán đất mà nâng cao năng lực của doanh nghiệp, nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn.

Theo dự thảo Nghị định, các đơn vị thuộc nhóm 1 gồm công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, ngân hàng, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu dự thảo chỉ quy định với doanh nghiệp cấp I, còn với đơn vị cấp II trở đi (công ty con, trực thuộc) thì đơn vị cấp trên phê duyệt. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ thanh, kiểm tra.

Dự thảo dự kiến bổ sung quy định về xác định giá trị quyền sử dụng, thuê đất phù hợp thực tiễn trong quá trình doanh nghiệp cổ phần hóa và tăng phân cấp, cơ cấu lại vốn theo nguyên tắc quản lý tự quyết định trong phạm vi quyền hạn.

Bộ Tài chính - cơ quan soạn thảo, đề xuất Thủ tướng quyết định cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 8 tập đoàn, tổng công ty lớn gồm PVN, EVN, VNPT, TKV, Viettel, Vinachem, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và SCIC.

Liên quan đến định giá, Phó thủ tướng góp ý cơ quan lựa chọn đơn vị định giá phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Tổ chức định giá chịu trách nhiệm về chọn, áp dụng phương án định giá nào. "Việc chọn, áp dụng phương pháp định giá phải bảo đảm có lợi nhất cho Nhà nước", ông Phớc nêu.

Tâm Nguyên

An ninh Tiền tệ

