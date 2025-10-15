Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa lớn là ngập
Khu đất rộng khoảng 40.000 m² ở Nam An Khánh sẽ được xây dựng 6 tòa nhà cao 31–40 tầng cùng khối đế 7 tầng để xe và dịch vụ công cộng. Đáng chú ý, đây là nơi có giá nhà đất lên đến 200 triệu đồng/m2 dù thường xuyên ngập lụt.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng được công bố mới đây, khu đất ký HH3 sẽ chức năng hỗn hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và công trình công cộng.
Khu đất có diện tích khoảng 40.000 m², trong đó diện tích xây dựng hơn 21.000 m², tổng diện tích sàn lên tới 421.000 m². Mật độ xây dựng khối đế 53%, khối tháp 40%, hệ số sử dụng đất 10,5 lần và có số tầng cao từ 7 đến 40 tầng.
Ô đất HH3 sẽ được phát triển với 6 tòa cao từ 31 đến 40 tầng, bố trí so le quanh khu đất. Ở trung tâm là khối đế 7 tầng dành cho bãi đỗ xe, phía trên mái là khu vực kết hợp cây xanh, sân bóng và không gian sinh hoạt chung. Quy mô dân số cũng được nâng từ 2.800 lên khoảng 5.400 người, phản ánh sự gia tăng mạnh nhu cầu nhà ở tại khu vực.
Dự án nằm ngay mặt tiền
Đại lộ Thăng Long – trục giao thông huyết mạch phía Tây Thủ đô. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút để vào trung tâm Hà Nội, đồng thời kết nối thuận tiện với Hòa Lạc, nơi tập trung khu công nghệ cao và nhiều trường đại học.
Dự án nằm gần nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long đang xây dựng. Đặc biệt, nơi đây cũng nằm gần ga của metro số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc). Vì thế, cư dân có thể di chuyển từ An Khánh vào trung tâm Hà Nội chỉ trong 10 phút.
Khu vực quanh ô đất HH3 đã hình thành nhiều dự án lớn và có giá khá cao. Giá căn hộ tại Thăng Long Capital ngay bên cạnh hiện dao động 50–60 triệu đồng/m². Giá căn hộ tại Vinhomes Smart city dao động từ 70 đến 100 triệu đồng/m2 tuỳ phân khu. Còn giá căn hộ tại
Lumi Hà Nội đã lên tới 85 đến 110 triệu đồng/m2.
Giá nhà tại khu đô thị Nam An Khánh cũng khá cao khi các biệt thự được rao bán ở mức 130 đến 200 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, khu vực Nam An Khánh vốn thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn.
Nhiều tuyến đường nội khu biến thành biển nước. Nước tràn vào tầng hầm, thậm chí cư dân phải đi thuyền để về nhà. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, trở thành vấn đề hạ tầng nổi cộm.
Hiện thành phố Hà Nội đã có kế hoạch đầu tư hơn 430 tỷ đồng để xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tại Nam An Khánh. Nếu tiến độ được đảm bảo, vấn đề ngập úng kéo dài nhiều năm qua tại Nam An Khánh có thể được giải quyết.
Hiện trạng khu đất HH3 vẫn còn bỏ trống, bên trong cỏ dại mọc um tùm. Dự án chưa được triển khai xây dựng nhưng chủ đầu tư đã quây tôn, san nền để chuẩn bị khởi công trong thời gian tới.
Bài và ảnh: Văn Đoan
