Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng

27-09-2025 - 06:24 AM | Bất động sản

Trong khi khu vực trung tâm gần như cạn kiệt quỹ đất thì xung quanh hồ Giảng Võ lại đang xây cao ốc làm văn phòng hạng A, khách sạn và nhà phố thương mại.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 1.

Khoảng 5 năm trở lại đây, quỹ đất bên trong đường vành đai một Hà Nội gần như đã cạn. Các dự án chủ yếu được phát triển ở khu vực bên ngoài vành đai 3 hoặc xa hơn nữa. Nhưng ở hồ Giảng Võ lại có đến 3 dự án lớn: Vinhomes The Gallery Giảng Võ, khu phức hợp Giảng Võ và khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 2.

Vinhomes The Gallery Giảng Võ được xem là dự án nổi bật nhất, là quỹ đất còn lại cuối cùng trong trung tâm được cấp phép phát triển bất động sản, nằm trên khu vực từng là khu Triển lãm Giảng Võ rộng khoảng 6 ha.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 3.

Dự án có 2 tòa nhà cao 39-40 tầng. Trong đó 5 tầng khối đế làm trung tâm thương mại, tầng 6 trở lên là khách sạn 5 sao và văn phòng hạng A. Khu thấp tầng có 199 căn nhà phố thương mại. Đi kèm với đó là 4 tầng hầm làm bãi đỗ xe, bể bơi bốn mùa, phòng gym, spa và vườn dạo ven hồ.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 4.

Dự án được quy hoạch thành 3 phân khu thương mại – dịch vụ, lấy cảm hứng từ các khu phố mua sắm sầm uất trên thế giới. Giá bán mỗi căn nhà phố thương mại tại đây khởi điểm từ 78 tỷ đồng.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 5.

Ngay cạnh Vinhomes, dự án khu phức hợp Giảng Võ tại số 15–17 Ngọc Khánh do Pacific Thăng Long làm chủ đầu tư đã được tái khởi động sau nhiều năm đình trệ. Công trình có tổng mức đầu tư 1.120 tỷ đồng, diện tích hơn 1,2 ha, được tích hợp đa chức năng gồm khách sạn cao cấp, văn phòng hạng A, dịch vụ thương mại.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 6.

Theo quy hoạch, dự án gồm một khối tháp thương mại – khách sạn cao cấp và một khối tháp văn phòng. Cụ thể, khối tháp khách sạn cao 19 tầng nổi và 2 tầng hầm với quy mô 350 phòng, còn khối văn phòng cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 7.

Dự án nằm trên quỹ đất vàng, một mặt giáp phố Ngọc Khánh, cách Kim Mã khoảng 150m, một mặt hướng ra hồ Giảng Võ. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần thay đổi diện mạo khu vực Giảng Võ trung tâm phát triển năng động của Thủ đô.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 8.

Hiện tại, công trường đang nhộn nhịp thi công. Hàng loạt phương tiện, thiết bị như cần cẩu, máy ép cọc, máy xúc được huy động, cùng với đội ngũ công nhân làm việc khẩn trương.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 9.

Đối diện bên kia hồ, khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đã hoàn thiện và đưa vào vận hành từ năm 2020. Đây là công trình nổi bật khi toàn bộ mặt ngoài và nhiều chi tiết nội thất được phủ vàng 24k, tạo nên hình ảnh khác biệt trên bản đồ khách sạn Hà Nội.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 10.

Khách sạn cao 25 tầng, 3 tầng hầm, diện tích sàn 2.230 m², gồm 342 phòng nghỉ. Trong đó, những hạng phòng cao cấp nhất là Penthouse Hoàng gia rộng 170 m² và Suite Tổng thống 184 m², được trang bị nội thất dát vàng và dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 11.

Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng- Ảnh 12.

Đặc biệt, trên tầng 24 khách sạn có bể bơi vô cực rộng 225 m², nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh thủ đô. Để bảo vệ lớp gạch dát vàng dưới đáy bể, khách chỉ được phép đi chân trần hoặc dùng dép bông do khách sạn chuẩn bị. Với thiết kế khác biệt, công trình này không chỉ gây ấn tượng với truyền thông quốc tế mà còn góp phần định vị hồ Giảng Võ như điểm đến cao cấp của Hà Nội.

 Toàn cảnh dự án hiếm hoi nằm trong vành đai 1 của Vinhomes: Giá bán thấp nhất 78 tỷ đồng/căn, số tầng hầm gần bằng tầng nổi

Bài và ảnh: Văn Đoan - Quốc Hoàng

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

