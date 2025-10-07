Hà Nội mưa lớn, Đại lộ Thăng Long ngập gần nửa mét, giao thông tê liệt kéo dài
Sáng 7/10, khu vực Đại lộ Thăng Long ngập gần nửa mét, giao thông ùn tắc, nhiều người vất vả dắt xe qua vùng nước.
