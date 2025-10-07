Tin vui cho người dân Hải Phòng: Doanh nghiệp của "đại gia" Đỗ Hữu Hạ sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội, giá từ 16 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP.Hải Phòng vừa công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giá bán căn hộ được xác định theo hệ số tầng, dao động từ 10,17 triệu đồng/m2 (tầng 4) đến 27,47 triệu đồng/m2 (tầng 1).

Cụ thể, tại các ô đất NXH1 và NXH3, đơn giá trung bình là 16,1 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa tính kinh phí bảo trì). Hệ số tầng được áp dụng như sau: tầng 1 là 1,6; tầng 2 là 0,97; tầng 3 là 0,8; tầng 4 là 0,63. Sau khi nhân hệ số, giá bán tầng 1 sau thuế khoảng 25,85 triệu đồng/m2.

Ở chung cư CC2B (ô đất NXH5), giá trung bình khoảng 17,2 triệu đồng/m2; sau khi áp dụng hệ số tầng, giá tầng 1 ở mức khoảng 27,47 triệu đồng/m2.

Giá bán nhà ở xã hội thuộc ô đất NXH1 và NXH3.

Hiện Hoàng Huy đã hoàn tất phần móng của 7 tòa nhà (thuộc các lô NXH1 – NXH5), với tổng cộng 441 căn hộ và 7 căn sinh hoạt cộng đồng.

Khu nhà ở xã hội này nằm trong 20% quỹ đất của Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River, do CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư. Dự án gồm 441 căn nhà ở xã hội, được phát triển song song với các hạng mục thương mại, nhà liền kề và biệt thự trong tổng thể khu đô thị quy mô 32,5 ha.

Trước đó, Hoàng Huy đã từng phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng như Hoàng Huy New City (giai đoạn 1) và New Pruksa Town.

Hải Phòng hiện được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt khoảng 1% chỉ tiêu được giao. Đến năm 2030, mục tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà ở xã hội.

Bên cạnh Hoàng Huy, Vinhomes cũng tham gia mạnh mẽ vào phân khúc này tại Hải Phòng. Tháng 7/2025, doanh nghiệp đã mở bán hơn 3.800 căn nhà ở xã hội, với giá bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì), dao động từ 20 - 32 triệu đồng/m2 tùy vị trí và tầng cao.

Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ hiện cũng đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại CRV và HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ sinh ngày 6/11/1955 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vị doanh nhân đến từ "đất cảng" này hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá gần 6.000 tỷ đồng khi trực tiếp nắm giữ hơn 262 triệu cổ phiếu TCH.



