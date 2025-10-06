Từ "góc kẹt" ven biển, Cần Giờ hút hạ tầng tỷ USD với đường vượt biển đầu tiên tại TP.HCM đi Vũng Tàu chỉ 10 phút, đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng...

Mới đây, Tập đoàn Vingroup kiến nghị nghiên cứu làm đường vượt biển hơn 15 km kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu để tăng kết nối, phát triển kinh tế. Theo Vingroup, sau khi sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP HCM nhu cầu phát triển đường kết nối trực tiếp giữa vùng ven biển Cần Giờ và Vũng Tàu trở nên cấp thiết.

Cho ý kiến về đề xuất của Vingroup, Công văn mới nhất của UBND TP.HCM nêu rõ xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup về đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo: giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần - Chi nhánh TP.HCM.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup về việc làm đường vượt biển.





Từng được ví như "góc kẹt" của Thành phố Hồ Chí Minh với kết nối giao thông chủ yếu qua phà và đường thủy hạn chế, huyện đảo Cần Giờ đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ loạt dự án hạ tầng giao thông đồng bộ. Từ đường bộ, đường sắt đến đường thủy, các công trình lớn như cầu Cần Giờ nối thẳng, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn định vị Cần Giờ trở thành trung tâm mới, cửa ngõ kết nối TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, theo quy hoạch mới nhất, Cần Giờ sẽ được kết nối đa tầng qua ba trụ cột hạ tầng chính: đường bộ, đường sắt và đường thủy, tạo nên "bộ ba" đồng bộ biến khu vực này thành điểm nóng đầu tư. Hiện nay, hệ thống giao thông Cần Giờ đang được đẩy mạnh trên bốn trục chính, bao gồm cả đường hàng không tương lai từ Sân bay Long Thành, nhằm phát huy thế mạnh ven biển và rừng ngập mặn.

Cầu Cần Giờ có thiết kế dạng dây văng hai trụ tháp. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Ở đường bộ, cầu Cần Giờ dự kiến khởi công vào năm 2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Cây cầu dài hơn 7km này sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh vốn đã quá tải, tạo tuyến kết nối trực tiếp từ Nhà Bè đến trung tâm Cần Giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 2 giờ xuống chỉ còn 30-40 phút.



Đồng thời, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được triển khai, mở rộng khả năng tiếp cận từ các khu vực lân cận như Bình Dương và Đồng Nai. Những công trình này không chỉ giải quyết ùn tắc mà còn hỗ trợ dự án lấn biển Cần Giờ, biến khu vực thành siêu đô thị xanh với diện tích lên đến hàng nghìn hecta.

Ở đường sắt cao tốc, tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h – nhanh nhất Việt Nam hiện nay. Lộ trình dài khoảng 48,5km sẽ kết nối trực tiếp từ Quận 7 (Nguyễn Văn Linh) đến trung tâm Cần Giờ, biến khoảng cách địa lý thành "câu chuyện chỉ trong tích tắc".

Tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ được đề xuất như một phần của hệ sinh thái giao thông đa chiều, với điểm cuối là siêu đô thị ESG++ do Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD. Khi hoàn thành, tuyến metro không chỉ phục vụ cư dân mà còn thúc đẩy du lịch, logistics, giúp Cần Giờ trở thành "hub" kết nối TP.HCM với Bà Rịa - Bình Dương.

Hướng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối từ trung tâm đi đến khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise - Tập đoàn Vingroup.

Đối với đường thủy, Cần Giờ đang được định vị là trung tâm cảng biển với quy hoạch 7 bến cảng container lớn (đến 24.000 TEU) và 2 bến tàu tổng hợp đến năm 2030. Tuy nhiên, "cú hích" lớn nhất là đề xuất cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 15km, tổng vốn khoảng 62.000 tỷ đồng theo hình thức PPP (hợp tác công tư), sẽ băng qua sông Soài Rạp và biển, rút ngắn quãng đường từ Cần Giờ đến Vũng Tàu chỉ còn 10 phút thay vì hơn 4 giờ hiện nay.

Trước đây, Cần Giờ bị "bỏ quên" do thiếu đường bộ trực tiếp, chỉ tiếp cận qua phà hoặc đường vòng. Các nghiên cứu từ năm 2015 về cầu Cần Giờ từng bị vướng quy hoạch, nhưng nay với sự sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Vũng Tàu (dự kiến hoàn tất), khu vực này đang được ưu tiên hàng đầu. Loạt dự án không chỉ cải thiện giao thông mà còn kích thích đầu tư bất động sản, du lịch sinh thái và logistics.

Theo các chuyên gia, bộ ba hạ tầng này sẽ biến Cần Giờ thành "Singapore của Việt Nam" về đô thị xanh, thu hút hàng triệu du khách và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ sẽ giúp Cần Giờ "vươn mình trỗi dậy", đóng góp lớn vào mục tiêu TP.HCM trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực.

Với đà phát triển này, Cần Giờ không còn là "điểm cuối" mà là cửa ngõ tương lai, hứa hẹn một kỷ nguyên mới cho miền Nam Việt Nam. Các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh thủ tục, và cộng đồng kỳ vọng những công trình đầu tiên sẽ khởi công ngay trong năm 2026.

Tú An