Hơn 82.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm nay

06-10-2025 - 10:10 AM | Bất động sản

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9 sáng nay (5/10).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, ngành xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành hơn 82.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025. Hiện cả nước có 69 dự án nhà ở xã hội với khoảng 135.000 căn. Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn các địa phương cố gắng hoàn thành trên 18.000 căn trong năm nay để đạt chỉ tiêu 100.000 căn.

Đối với gói tín dụng cho nhà ở xã hội tính đến hết tháng 8 năm nay, Bộ trưởng cho biết các ngân hàng đã giải ngân được 19.700 tỷ đồng.

Cả nước hiện có 69 dự án nhà ở xã hội. (Ảnh minh hoạ).

Mới đây, Bộ Xây dựng lựa chọn 18 doanh nghiệp năng lực tốt làm nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sun Group, Công ty Viglacera, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP)…

Bộ Xây dựng cũng đề xuất 15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất trên cả nước gồm: TP.HCM, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị.

Theo Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó năng lực tài chính vững mạnh và khả năng huy động nguồn vốn để triển khai những dự án quy mô lớn là điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, các đơn vị này phải có kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hoặc khu đô thị với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn hộ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, các doanh nghiệp được chọn cần thể hiện tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực để đầu tư lâu dài cho lĩnh vực này.

Các chủ đầu tư được lựa chọn cần cam kết đồng hành lâu dài trong chương trình phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030. Đồng thời, các doanh nghiệp phải có năng lực xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành và quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và giá thành hợp lý.

Theo Hoàng Dung

VTC News

