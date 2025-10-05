Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắc Ninh: Kiểm tra việc nhận tiền cọc, thu tiền chênh mua bán nhà ở xã hội

05-10-2025 - 16:22 PM | Bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu xử lý, giải quyết thông tin phản ánh việc “hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh…” tại dự án nhà ở xã hội.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, tại Văn bản số 3147/UBND-KTN, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu xử lý, giải quyết thông tin phản ánh việc "hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh…" dự án Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, TP.Bắc Giang (cũ).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư; kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh khi phát sinh bất cập, vướng mắc.

Nghiên cứu có thêm kênh tiếp nhận hồ sơ, thông tin người mua là các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; xem xét cấm hình thức bán nhà ở xã hội qua các sàn bất động sản.

Bắc Ninh: Kiểm tra việc nhận tiền cọc, thu tiền chênh mua bán nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Kiểm tra, xử phạt, gỡ bỏ hoặc kiến nghị gỡ bỏ các website, fanpage mạo danh đăng tải thông tin, rao bán nhà ở. Ảnh: CTTĐT tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Bắc Giang, phường Tân Tiến và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi môi giới bán hàng, "hứa hẹn, giữ căn, thu tiền cọc, thu tiền chênh…" tại dự án. Chủ động kiểm tra, xử lý, xử phạt, gỡ bỏ hoặc kiến nghị gỡ bỏ các website, fanpage mạo danh đăng tải thông tin, rao bán không phải kênh thông tin chính thức của chủ đầu tư theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu UBND phường Bắc Giang và phường Tân Tiến tiếp tục tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án, đối tượng và điều kiện được mua, thuê căn hộ tại dự án; khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch bất động sản tại dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Kiểm tra và xử lý các điểm tư vấn, môi giới bất động sản đặt tại xung quanh dự án. Tổ chức tháo dỡ các điểm tư vấn, điểm môi giới bất động sản của tổ chức, cá nhân lắp dựng chiếm dụng vỉa hè, chiếm dụng các lô đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương, hoàn trả lại mặt bằng, kiến trúc cảnh quan, đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị theo quy định.

Công ty CP đầu tư và thương mại Thủ đô đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình tạo nguồn cung về nhà ở xã hội cho thị trường. Khẩn trương xây dựng và phê duyệt giá bán theo quy định.

Thực hiện việc kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm các hành vi huy động vốn trái pháp luật, việc bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án phải đảm bảo đủ điều kiện và phải được Sở Xây dựng có văn bản xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán theo quy định.

Tiếp tục rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chủ động có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi phát hiện các tổ chức, cá nhân mạo danh chủ đầu tư, các tư vấn môi giới bất động sản thực hiện kinh doanh bất động sản liên quan đến dự án khi chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với chủ đầu tư.

Thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát các sàn kinh doanh doanh bất động sản đang có hoạt động kinh doanh trên địa bàn, xử phạt về hành vi không thực hiện đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định; tăng cường việc quản lý kê khai thuế đối với các sàn.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

