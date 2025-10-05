Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm mô hình này.

Theo Thứ trưởng, việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm đổi mới phương thức giao dịch, rút ngắn thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mô hình còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần công khai và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ hoạt động theo cơ chế “một cửa liên thông”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0. Sau khi đạt được thỏa thuận mua bán, các bên chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử của trung tâm, điền thông tin và nộp hồ sơ sang tên trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, xử lý và xét duyệt hồ sơ hoàn toàn qua hệ thống số.

Đáng chú ý, chỉ sau 2 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất xét duyệt, bên mua sẽ nhận được tin nhắn thông báo và có thể đặt lịch đến trung tâm để nhận ngay giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Đây là bước cải cách mạnh mẽ, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vốn kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng trong quy trình truyền thống.

Trước đó, tại Công điện số 03, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Theo chỉ đạo, mô hình này sẽ hướng tới giao dịch qua hình thức điện tử, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường bất động sản.

Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong mọi giao dịch liên quan đến nhà đất. Các bước như kiểm tra pháp lý, xác nhận quyền sở hữu, kê khai thuế, chuyển nhượng hay đăng ký đất đai đều được xử lý trực tuyến, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho người dân.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất lấy ý kiến, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ xem xét trong quý IV/2025 để kịp triển khai thí điểm từ đầu năm 2026. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là một bước ngoặt trong quá trình số hóa thị trường bất động sản, tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch và quyền sử dụng đất, đồng thời góp phần giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn tình trạng “sốt ảo” hay đầu cơ giá.

Nếu vận hành hiệu quả, Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhà nước sẽ là bước đột phá trong cải cách hành chính, hướng tới một thị trường minh bạch, an toàn và bền vững, nơi người dân thực hiện giao dịch nhanh gọn, an tâm và được bảo vệ quyền lợi bằng hệ thống dữ liệu thống nhất.