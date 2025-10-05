Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày

05-10-2025 - 07:10 AM | Bất động sản

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Đề án thí điểm Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, dự kiến vận hành từ năm 2026. Khi mô hình này đi vào hoạt động, người dân có thể nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ đỏ) chỉ sau 2 ngày làm việc.

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày- Ảnh 1.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm mô hình này.

Theo Thứ trưởng, việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm đổi mới phương thức giao dịch, rút ngắn thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mô hình còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần công khai và minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ hoạt động theo cơ chế “một cửa liên thông”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0. Sau khi đạt được thỏa thuận mua bán, các bên chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử của trung tâm, điền thông tin và nộp hồ sơ sang tên trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, xử lý và xét duyệt hồ sơ hoàn toàn qua hệ thống số.

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày- Ảnh 2.

Đáng chú ý, chỉ sau 2 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất xét duyệt, bên mua sẽ nhận được tin nhắn thông báo và có thể đặt lịch đến trung tâm để nhận ngay giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản. Đây là bước cải cách mạnh mẽ, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vốn kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng trong quy trình truyền thống.

Trước đó, tại Công điện số 03, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình Trung tâm Giao dịch Bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Theo chỉ đạo, mô hình này sẽ hướng tới giao dịch qua hình thức điện tử, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường tính công khai, minh bạch trên thị trường bất động sản.

Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong mọi giao dịch liên quan đến nhà đất. Các bước như kiểm tra pháp lý, xác nhận quyền sở hữu, kê khai thuế, chuyển nhượng hay đăng ký đất đai đều được xử lý trực tuyến, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho người dân.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất lấy ý kiến, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ xem xét trong quý IV/2025 để kịp triển khai thí điểm từ đầu năm 2026. Giới chuyên gia nhận định đây sẽ là một bước ngoặt trong quá trình số hóa thị trường bất động sản, tạo nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giao dịch và quyền sử dụng đất, đồng thời góp phần giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn tình trạng “sốt ảo” hay đầu cơ giá.

Nếu vận hành hiệu quả, Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhà nước sẽ là bước đột phá trong cải cách hành chính, hướng tới một thị trường minh bạch, an toàn và bền vững, nơi người dân thực hiện giao dịch nhanh gọn, an tâm và được bảo vệ quyền lợi bằng hệ thống dữ liệu thống nhất.

Theo Kỳ Thư

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group Nổi bật

Chưa đầy 1 tuần nữa, "siêu cầu'' hơn 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, cách cầu Thăng Long chỉ 6km sẽ được khởi công

Chưa đầy 1 tuần nữa, "siêu cầu'' hơn 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, cách cầu Thăng Long chỉ 6km sẽ được khởi công Nổi bật

Doanh thu tăng đột biến 19.041%, doanh nghiệp này làm gì mà "tiền vào như nước"?

Doanh thu tăng đột biến 19.041%, doanh nghiệp này làm gì mà "tiền vào như nước"?

07:06 , 05/10/2025
Thưởng lãm di sản đương đại trong không gian Marriott Residences phiên bản đặc biệt

Thưởng lãm di sản đương đại trong không gian Marriott Residences phiên bản đặc biệt

17:30 , 04/10/2025
The Fibonan - Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho khách hàng khu Đông Hà Nội

The Fibonan - Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho khách hàng khu Đông Hà Nội

16:30 , 04/10/2025
Quy mô của 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

Quy mô của 18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng lựa chọn làm nhà ở xã hội

15:30 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên