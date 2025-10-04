Nóng: Nhà hát Ngọc Trai gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công vào ngày mai

Ngày mai (5/10), Hà Nội sẽ chính thức khởi công Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại phường Tây Hồ. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng (gần 500 triệu USD) do Công ty TNHH Thành phố Mặt trời (đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group) làm chủ đầu tư và được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới của Hà Nội trong tương lai.

Nhà hát Ngọc Trai (Nhà hát Opera Hà Nội), sẽ được xây dựng tại bán đảo Quảng An, TP Hà Nội - vị trí được coi là "viên ngọc" của Thủ đô. Dự án có quy mô hơn 19 ha, trong đó diện tích dành cho nhà hát và công viên văn hóa nghệ thuật chiếm tới hơn 18 ha. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ khi được thành phố cho thuê đất.

Nhà hát Opera Hà Nội là một phần của dự án Sun Grand City Tây Hồ View, do Sun Group đầu tư. Phía đông và đông nam khu đất giáp đường Đặng Thai Mai, phía tây giáp Hồ Tây. Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía bắc là đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Nhà hát Ngọc Trai sẽ được xây dựng tại bán đảo Quảng An, TP Hà Nội

Theo kế hoạch, tiến độ triển khai được chia thành ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị từ quý I - III/2025; giai đoạn xây dựng từ quý IV/2025 - I/2029; và giai đoạn hoàn thiện từ quý II - III/2029.

Điểm nhấn của Nhà hát Ngọc Trai nằm ở thiết kế kiến trúc độc đáo với hình ảnh mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây, được phủ ceramic tạo hiệu ứng óng ánh, phản chiếu sắc màu thay đổi theo ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, nhà hát sử dụng kết cấu vỏ mái siêu mỏng với độ dày chỉ từ 200 – 600 mm.

Tác giả của công trình là kiến trúc sư Renzo Piano – người đứng sau nhiều biểu tượng kiến trúc thế giới như Trung tâm Georges Pompidou (Paris) hay tòa tháp The Shard (London).

Không gian khán phòng bên trong cũng được đầu tư công nghệ hiện đại, với hệ thống tường acoustic cơ động giúp điều chỉnh phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang theo từng loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Dự kiến, nhà hát có sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, trở thành một trong những nhà hát lớn nhất châu Á.

Theo quy hoạch bán đảo Quảng An, Nhà hát Ngọc Trai sẽ là trung tâm văn hóa – nghệ thuật gắn liền với trục không gian Hồ Tây – sông Hồng – thành Cổ Loa. Khu vực này hướng tới việc bảo tồn cảnh quan, di tích lịch sử, đồng thời phát triển dịch vụ du lịch, nghệ thuật, khai thác hiệu quả quỹ đất ven hồ.

Hồ Tây hiện có khoảng 400 ha mặt nước và bao quanh là nhiều di tích lịch sử, văn hóa lâu đời. Sự xuất hiện của Nhà hát Ngọc Trai được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho không gian văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Không chỉ có dự án nhà hát Ngọc trai, 7 dự án khác được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2). Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên. Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.



