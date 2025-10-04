Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group

Hiện khu đất hàng chục ha tại Tiên Dương vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. Một số khu vực đã được quây tôn để chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Người dân quanh vùng cho biết, nơi đây vốn chỉ là ruộng và đất bỏ hoang, ít ai ngờ sẽ trở thành khu đô thị trong vài năm tới.