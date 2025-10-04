Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group

04-10-2025 - 07:47 AM | Bất động sản

Hà Nội sẽ triển khai hai dự án nhà ở xã hội (NOXH) Tiên Dương 1 và 2 ở vị trí cách cầu Nhật Tân 3 km. Với diện tích gần 85 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng, khi hoàn thành hai dự án sẽ cung cấp hàng nghìn căn hộ cho công nhân và người thu nhập thấp.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 1.

Mới đây Hà Nội vừa ban hành quyết định chấp thuận triển khai dự án NOXH Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án được giao cho liên danh Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central thực hiện (Ảnh: Đình Phong/ Tiền Phong).

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 2.

Điểm đặc biệt là dự án nằm sát công viên Kim Quy 101 ha của Sun Group, cách cầu Nhật Tân chỉ 3 km, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố hay ra sân bay Nội Bài bằng đường Võ Nguyên Giáp. Nơi đây cũng nằm gây các khu công nghiệp lớn như Bắc Thăng Long, Đông Anh…

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 3.

Dự án NOXH Tiên Dương 1 được quy hoạch trên diện tích gần 45 ha, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất. Dự án dự kiến xây dựng tổng cộng 3.530 căn hộ, trong đó có hơn 3.103 căn NOXH, quy mô dân số khoảng 12.000 người. Thời gian thực hiện đến năm 2030.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 4.

Tổng mức đầu tư của Tiên Dương 1 ước tính gần 8.700 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 600 tỷ đồng. Đây là dự án NOXH có quy mô vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 5.

Gần vị trí dự án Tiên Dương 1, dự án NOXH Tiên Dương 2 cũng được liên danh hai doanh nghiệp liên quan đến Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) đăng ký đầu tư. Dự án có quy mô gần 40 ha, trong đó khoảng 12,3 ha dành cho NOXH với dân số dự kiến hơn 10.500 người và gần 2,2 ha là quỹ đất xây dựng nhà ở thương mại.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 6.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp hơn 3.300 căn hộ NOXH cùng 114 căn nhà thấp tầng thương mại. Tổng mức đầu tư ước tính hơn 6.800 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở giá rẻ quy mô lớn cho khu vực phía Bắc Hà Nội.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 7.

Đặc biệt, trong quy hoạch cả hai dự án đều bố trí quỹ đất cho trường mầm non, tiểu học, THCS, nhà văn hóa, công viên cây xanh và khu thương mại. Cư dân không chỉ được sống trong căn hộ giá phải chăng mà còn được hưởng thụ đầy đủ tiện ích cơ bản của một khu đô thị hiện đại.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 8.

Hiện khu đất hàng chục ha tại Tiên Dương vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. Một số khu vực đã được quây tôn để chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Người dân quanh vùng cho biết, nơi đây vốn chỉ là ruộng và đất bỏ hoang, ít ai ngờ sẽ trở thành khu đô thị trong vài năm tới.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 9.

Theo kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 100.000 căn NOXH nhưng mới hoàn thành khoảng 30.000 căn. Hai dự án ở Tiên Dương vì thế mang ý nghĩa “chia lửa”, giúp thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Thay bạn đi xem khu đất sẽ xây dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thủ đô: Dự kiến sẽ có gần 7.000 căn hộ, sát công viên 100 ha của Sun Group- Ảnh 10.

Không chỉ có NOXH, Đông Anh còn là “đại công trường” với thành phố thông minh 400 ha của BRG – Sumitomo, Vinhomes Cổ Loa hơn 200 ha và Công viên Kim Quy hơn 100 ha. Sự cộng hưởng này đang biến khu vực phía Bắc Hà Nội thành điểm đến đầu tư sôi động.

 Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ từ hơn 40 triệu đồng/m2

Bài và ảnh: Văn Đoan

