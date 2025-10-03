Đồng loạt khởi động 3 dự án với quy mô 38.000 tỷ đồng, Chủ tịch Sun Group khẳng định: Sẽ đưa Quảng Trị trở thành điểm đến xứng tầm quốc gia và quốc tế

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động ba dự án khu đô thị hỗn hợp quy mô lớn gồm Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ. Tổng mức đầu tư của ba dự án đạt hơn 38.000 tỷ đồng.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ba dự án được xem là nhóm dự án có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực phát triển đô thị tại địa phương, đánh dấu bước chuyển mới trong thu hút đầu tư hạ tầng đô thị của tỉnh.

Theo quy hoạch, tổng diện tích của ba khu đô thị gần 780 ha, được phát triển theo mô hình khu đô thị đa chức năng, kết hợp không gian ở, thương mại, dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí. Việc hình thành các khu đô thị này được kỳ vọng bổ sung quỹ đất phát triển đô thị, góp phần mở rộng không gian đô thị, phân bổ lại dân cư và tạo động lực cho phát triển dịch vụ, du lịch tại khu vực ven biển.

Các dự án tọa lạc tại những khu vực trung tâm, có điều kiện hạ tầng thuận lợi, nằm gần biển và cận sông, thuộc vùng được định hướng trở thành trung tâm phát triển du lịch – đô thị của Quảng Trị. Ba dự án cũng nằm trong khu vực tam giác du lịch gồm Phong Nha – Kẻ Bàng, Vũng Chùa – Đảo Yến và Nhật Lệ – Bảo Ninh, tạo lợi thế trong việc kết nối chuỗi điểm đến của vùng Bắc Trung Bộ.

Hệ thống hạ tầng giao thông khu vực được xem là yếu tố thuận lợi để hình thành các khu đô thị mới. Ba dự án đều bám theo các tuyến giao thông chính là Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, cách sân bay và ga Đồng Hới khoảng hơn 10 phút di chuyển. Vị trí này giúp các khu đô thị kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không. Ngoài ra, trong phạm vi kết nối gần, cư dân và du khách có thể tiếp cận nhanh tới trung tâm hành chính tỉnh, bệnh viện, trường học, quảng trường và các điểm di tích – du lịch văn hóa của địa phương.

Về quy hoạch chi tiết, cả ba dự án đều dành không gian cho hệ thống tiện ích công cộng như giáo dục, y tế, thể thao và cây xanh. Bên cạnh đó, các khu vực cảnh quan, mặt nước và không gian mở được tích hợp để tận dụng điều kiện tự nhiên của địa phương. Khu vực thực hiện dự án có đặc điểm nổi bật là hệ thống sông hồ và dải cồn cát ven biển, tạo cơ sở cho việc phát triển các khu đô thị hài hòa với cảnh quan và khí hậu vùng Bắc Trung Bộ.

Theo thông tin từ Sun Group, mỗi dự án sẽ được định hướng phát triển theo đặc trưng riêng. Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ có quy mô hơn 276 ha, mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nằm dọc bờ biển Nhật Lệ và khu vực đồi cát Quang Phú. Dự án được quy hoạch với không gian ven biển, tích hợp khu nhà ở, khu thương mại – dịch vụ và các tiện ích công cộng phục vụ du khách và người dân.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới có diện tích hơn 212 ha, vốn đầu tư hơn 11.900 tỷ đồng, nằm cạnh hồ Bàu Tró – hồ nước ngọt tự nhiên lớn của địa phương. Dự án được định hướng theo mô hình đô thị sinh thái bền vững, trong đó dành hơn 60 ha cho không gian xanh, công viên, vườn hoa và cảnh quan mặt nước, tạo không gian sống gắn liền với môi trường tự nhiên.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ có quy mô hơn 291 ha, tổng mức đầu tư gần 13.900 tỷ đồng, được triển khai trên khu vực bờ Tây sông Lệ Kỳ. Dự án phát triển theo mô hình đô thị ven sông, gồm các phân khu ở, thương mại, dịch vụ công cộng, công viên và các công trình văn hóa – giải trí gắn liền với mặt nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: "Hành trình "Làm đẹp những vùng đất" của Sun Group đã đi qua gần hai thập kỷ. Sau những chặng đường đổi thay cùng Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa, Tây Ninh hay Quảng Ninh, Thanh Hóa… Sun Group sẽ dành tâm huyết đầu tư vào vùng đất mới Quảng Trị.

Đây là bước đi quan trọng tạo tiền đề để Quảng Trị tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt tạo ra các sản phẩm du lịch, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, các khu đô thị quy mô, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đóng góp vào công cuộc đưa Quảng Trị trở thành điểm đến xứng tầm quốc gia và quốc tế".

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị mới mở ra không gian phát triển rộng lớn. Với những dự án phát huy hai tài nguyên "di sản văn hóa thiên nhiên" và "di sản văn hóa lịch sử", Quảng Trị sẽ ngày càng khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, Bắc - Nam, tọa độ chiến lược thuộc chuỗi liên kết, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN và tiểu vùng sông Mê Kông.



