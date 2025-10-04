Còn hơn 13.700 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đại diện Cục Quản lý công sản cho biết, để bảo đảm sử dụng hiệu quả trụ sở, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các phương án xử lý, với tinh thần ưu tiên dành cho lĩnh vực khoa học, y tế, giáo dục.

Đại diện Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) trả lời báo chí. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Bộ đã ban hành hơn 10 văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tính đến ngày 30-9, đã có hơn 14.050 cơ sở nhà, đất được xử lý; số cơ sở cần tiếp tục xử lý là 13.759 tại 34 tỉnh, thành phố.

Theo thống kê định kỳ, tiến độ triển khai được đánh giá là tích cực, số cơ sở cần xử lý đang giảm dần.

Để tránh lãng phí, trụ sở xuống cấp, với các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, Bộ Tài chính đã yêu cầu rà soát, đánh giá, phối hợp với địa phương để hoán đổi hoặc bàn giao cho địa phương khi không còn nhu cầu sử dụng.

Mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, yêu cầu đẩy mạnh và chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn tới nhằm xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư.