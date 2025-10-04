Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Còn hơn 13.700 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

04-10-2025 - 07:00 AM | Bất động sản

Thông tin trên được đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết tại buổi họp báo thường kỳ quý III-2025, do Bộ Tài chính tổ chức chiều 3-10.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đại diện Cục Quản lý công sản cho biết, để bảo đảm sử dụng hiệu quả trụ sở, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành các phương án xử lý, với tinh thần ưu tiên dành cho lĩnh vực khoa học, y tế, giáo dục.

Còn hơn 13.700 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý- Ảnh 1.

Đại diện Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) trả lời báo chí. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Bộ đã ban hành hơn 10 văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tính đến ngày 30-9, đã có hơn 14.050 cơ sở nhà, đất được xử lý; số cơ sở cần tiếp tục xử lý là 13.759 tại 34 tỉnh, thành phố.

Theo thống kê định kỳ, tiến độ triển khai được đánh giá là tích cực, số cơ sở cần xử lý đang giảm dần.

Để tránh lãng phí, trụ sở xuống cấp, với các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, Bộ Tài chính đã yêu cầu rà soát, đánh giá, phối hợp với địa phương để hoán đổi hoặc bàn giao cho địa phương khi không còn nhu cầu sử dụng.

Mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, yêu cầu đẩy mạnh và chỉ đạo quyết liệt trong giai đoạn tới nhằm xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo Thanh Hương

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đất nền Hòa Lạc đón tin vui metro, giá chỉ nhích nhẹ, "lép vế" trước Đông Anh, Đan Phượng

Đất nền Hòa Lạc đón tin vui metro, giá chỉ nhích nhẹ, "lép vế" trước Đông Anh, Đan Phượng Nổi bật

Tin vui cho người dân Hà Nội: Chỉ 6 ngày nữa, cây cầu vượt sông Hồng nối phố cổ và Long Biên sẽ được khởi công

Tin vui cho người dân Hà Nội: Chỉ 6 ngày nữa, cây cầu vượt sông Hồng nối phố cổ và Long Biên sẽ được khởi công Nổi bật

Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp

Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp

06:35 , 04/10/2025
Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

Bamboo Capital và Tracodi xin lỗi cổ đông khi cổ phiếu bị đình chỉ

06:26 , 04/10/2025
Lotte nói muốn tiếp tục làm dự án Eco Smart City ở khu đô thị Thủ Thiêm

Lotte nói muốn tiếp tục làm dự án Eco Smart City ở khu đô thị Thủ Thiêm

06:10 , 04/10/2025
Bộ Tài chính nói về chính sách thuế với bất động sản

Bộ Tài chính nói về chính sách thuế với bất động sản

05:56 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên